Búsqueda de Camila Rodríguez: Argentina activó la Alerta Sofía tras pedido de colaboración de Uruguay

Argentina activó la Alerta Sofía para colaborar en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, la adolescente de 15 años que se encuentra ausente de su hogar en Paysandú. La medida se tomó a raíz de un pedido de colaboración de la Policía uruguaya, informó este domingo el Ministerio del Interior.

Según el comunicado, la cartera dispuso todos los recursos disponibles para procurar la ubicación inmediata de la adolescente, cuya última ubicación registrada fue en el departamento de Paysandú, fronterizo con Argentina.

Desde un primer momento, Uruguay solicitó la colaboración de las fuerzas policiales del país vecino. En ese marco, quedaron a disposición las Fuerzas Federales argentinas, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Buenos Aires y la Policía de la provincia de Entre Ríos.

Alerta Amber: se busca a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo Foto: Ministerio del Interior

A partir de estas gestiones, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) emitió la Alerta Sofía, el mecanismo argentino de búsqueda y difusión de casos de niños y adolescentes desaparecidos.

Cómo sigue la búsqueda de Camila Rodríguez

En Uruguay, la investigación continúa a cargo del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, dependiente de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, con el apoyo de distintas unidades de la Policía Nacional y las coordinaciones internacionales correspondientes.

La Alerta Amber Uruguay por Camila permanece vinculada a la búsqueda de la adolescente, vista por última vez el viernes 16 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana, en la calle José Pedro Varela, en la ciudad de Paysandú.

Su familia señaló que la joven, de 15 años, era tímida y que no acostumbraba salir sola. Su padre también contó que había dejado de asistir al liceo tras sufrir burlas por tener acné.

Las autoridades solicitan a quienes puedan aportar información sobre su paradero que se comuniquen al 9.1.1. o escriban al correo electrónico alertaamber@minterior.gub.uy.