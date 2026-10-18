Detuvieron en Argentina a un hombre de 37 años por el caso de la adolescente que desapareció en Paysandú

Un hombre de nacionalidad argentina, de 37 años, está detenido en Argentina por el caso de la adolescente de 15 años que había desaparecido en Paysandú el viernes y fue encontrada con vida este domingo en el país vecino, informó Subrayado y confirmó El País.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a El País que hay una persona mayor de edad detenida en Argentina, de nacionalidad argentina. Por el momento, no se brindaron más detalles sobre las circunstancias de la detención ni sobre su eventual vínculo con la adolescente.

El Ministerio del Interior realizará una conferencia de prensa este lunes a las 13:00h para ampliar la información sobre el caso.

Ministro del Interior, Carlos Negro, durante acto de Escuela de Policía. Foto: Ministerio del Interior

La adolescente había sido buscada mediante una Alerta Amber y fue localizada en Argentina en el marco de la cooperación entre las policías de ambos países. Tras conocerse el hallazgo, las autoridades informaron que había sido encontrada con vida y en buenas condiciones.

El caso

La adolescente había sido vista por última vez el viernes 16 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana, en la calle José Pedro Varela, en Paysandú. Su padre había contado que la joven estaba en su habitación y que su desaparición se produjo en algún momento entre las 6:30 y las 7:30.

La familia también había señalado que la adolescente había dejado de asistir al liceo debido a burlas por el acné. Su madre había expresado preocupación porque, según relató, la joven no solía salir sola. La familia había difundido estos datos durante la búsqueda, que motivó la activación de la alerta.

Cómo funciona la Alerta Amber en Uruguay

Para activar una Alerta Amber en Uruguay, la persona desaparecida debe ser menor de 18 años y debe poder presumirse que en el origen de su ausencia existió un acto delictivo o violento que la ponga en peligro. Además, el adulto responsable debe consentir la difusión de los datos de la persona menor de edad.

La herramienta fue impulsada en 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y su lanzamiento oficial se realizó en julio de este año, cuando se firmó un convenio con Meta. El sistema permite difundir alertas a través de Instagram, Facebook y Messenger entre usuarios que se encuentren cerca del lugar de la desaparición.