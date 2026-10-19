Estaba en Campana: así fue el operativo conjunto entre Uruguay y Argentina que permitió ubicar a Camila

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, adolescente de 15 años, apareció este domingo en Campana, localidad de la provincia de Buenos Aires, luego de haber desaparecido de su casa de Paysandú, Uruguay, en la mañana del viernes. Durante los allanamientos realizados en Argentina fue arrestado un uruguayo de 37 años.

Hasta el momento se sabe que este adulto tiene doble nacionalidad porque nació en Uruguay pero tiene cédula argentina, y vive hace cuatro años del otro lado de la frontera aunque ha ingresado en más de una oportunidad a Uruguay. La investigación siguió sus pasos porque "la familia de la menor ausente lo conocía e hizo parte de la denuncia", según explicó este lunes en conferencia de prensa el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez.

Luego de que se activaran las alertas Amber en Uruguay y Sofía en Argentina, que buscan la rápida aparición de menores ausentes que se presume podrían estar siendo víctimas de algún delito, la investigación sobre este adulto permitió "ahondar en determinados detalles" y llegar a esta ubicación en Campana.

En una misma casa se detuvo a esta persona y se tomó contacto con la menor. Ella está "en trámite" de volver a Uruguay mientras que se aguarda la extradición del acusado.

Jefe de la Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, en conferencia por Alerta Amber de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Cómo fue el operativo internacional que permitió hallar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

En la misma conferencia José Azambuya, jefe de Policía de Uruguay, dijo que la denuncia de la desaparición se radicó el viernes sobre las 14:45. Primero se hizo una investigación preliminar que involucró a diversas áreas, incluido Crimen Organizado e Interpol. Una vez avanzadas las pesquisas se entendió que había "gravedad" en el caso. Cuando el caso fue tomado por Fiscalía y con la autorización de la Justicia se emitió la alerta Amber en Uruguay el sábado de madrugada, similar a lo que hizo Argentina por su parte.

Azambuya dijo tener "la mejor relación institucional y personal" con las autoridades argentinas, que "colaboraron muchísimo" en la búsqueda de Camila: "Pusieron a disposición las fuerzas federales y la policía de Entre Ríos", provincia limítrofe con Uruguay.

"En ese intercambio de información llegamos al día de ayer, donde la policía Argentina con allanamientos logró ubicar a la persona que se buscaba y que podía estar vinculada a la adolescente", dijo el jefe de Policía, quien agregó que Camila "estaba en perfectas condiciones".

Director de la Policía, José Manuel Azambuya, en conferencia por Alerta Amber de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Noticia en desarrollo.