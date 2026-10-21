Desarticulan en Rivera una red de tráfico de armas vinculada al grupo criminal PCC de Brasil: hay dos detenidos

El Ministerio del Interior informó este miércoles sobre el operativo policial “Zancada” en el departamento de Rivera, que permitió desarticular una “maniobra de tráfico internacional de armas de fuego”.

El trabajo fue precedido por una investigación de la Fiscalía Semiespecializada de 3º Turno riverense, en coordinación con la Policía Rodoviaria Federal de Brasil, la Policía Civil de Livramento y personal de Aduana de Argentina.

Las tareas de inteligencia, explicaron desde la cartera, permitieron determinar que “las armas ingresaban desde Argentina desarmadas y eran entregadas en Rivera a personas provenientes de estados del norte de Brasil”.

Una vez en manos de estas personas, el armamento se trasladaba a la ciudad de San Pablo. La información policial indica que los brasileños involucrados en esta red de tráfico están vinculados al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

El momento del operativo

En la madrugada de este miércoles los efectivos policiales -apoyados por la Guardia Republicana- lograron detener en la Ruta 5 al “principal objetivo” de la operación, un argentino que recién había entregado el armamento e intentaba abandonar Rivera.

En el vehículo que circulaba, de matrícula argentina, se encontró un compartimiento oculto que contenía 20.000 reales en efectivo (unos 160.000 pesos uruguayos).

En la mañana se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio riverense Lagunón, donde se alojaba un brasileño de 37 años que había recibido el cargamento de armas.

Tras detenerlo la Policía incautó un vehículo de matrícula brasileña. Este también tenía un espacio oculto donde se escondían varias piezas correspondientes a fusiles HK G3.

Entre algunas de estas piezas y otros objetos incautados se encontraron: tres celulares, 24 cañones, 25 cerrojos con cabezal incluido, 28 subcajas de mecanismo, 3 guardamanos color verde, 8 bloques de gases, 10 cubre llamas de cañón, un cabezal de cerrojo y un selector de disparo.