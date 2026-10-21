Asesinato de un joven de 18 años en Manga: era golero de futsal y su equipo lo despidió con un mensaje

Un joven de 18 años fue asesinado en la noche de este martes en Don Pedro de Mendoza y camino Trabal, en la zona de Manga, un área rural del norte de Montevideo. La víctima era Santiago Preste, un jugador de futsal.

Así lo dio a conocer Huracán Siré, un equipo de Barros Blancos, Canelones, para el cual jugaba Preste tanto en la Primera División como en la categoría Sub 20.

"Con profundo dolor y tristeza, la Institución Atlética Huracán Siré lamenta comunicar el fallecimiento de nuestro querido jugador Santiago Preste, quien defendía nuestros colores como golero de las categorías Sub 20 y Primera División. Hoy nos toca despedir a uno de los nuestros, a un compañero que formó parte de nuestra familia y que siempre tendrá un lugar en la historia y en el corazón de nuestra institución", reza el comunicado del equipo.

"En este difícil momento, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y allegados, acompañándolos en este dolor tan grande e irreparable", añade la publicación.

Santiago Preste, jugador de Huracán Siré en futsal que fue asesinado en Manga. Foto: Huracán Siré

Qué dice el informe policial sobre la muerte de Santiago Preste

El informe que divulgó la Jefatura de Policía de Montevideo indica que "la Dirección de Homicidios y Policía Científica trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho" y quién fue el responsable del crimen.

"El hecho ocurrió durante la noche del martes 20 de octubre, cuando la víctima fue encontrada tendida sobre el pavimento con una herida de arma de fuego en la región axilar", dice el parte, que añade la versión de algunos testigos.

Según estos testimonios, varias personas que llegaron a la escena del crimen e "intentaron auxiliar al hombre y le practicaron maniobras de reanimación mientras aguardaban la asistencia médica", pero cuando llegó la emergencia móvil constató el fallecimiento.

La Policía no mencionó cuál es la principal hipótesis del crimen sino que se está trabajando en intentar aclararlo. Según informó Subrayado (Canal 10), el disparo fue para robarle la moto al joven, ya que junto a él fue hallado un casco pero no el vehículo.