Un hombre murió tras la caída de un rayo que provocó un incendio en su vivienda en Tres Ombúes

Un hombre de 73 años murió este miércoles luego de que un rayo cayera sobre su vivienda ubicada en la zona de las calles Miguel Coppetti y Aulogio Caballero, en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. Tras el impacto, la casa se incendió, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País desde la Dirección Nacional de Bomberos.

Vecinos de la zona hablaron con el noticiero y relataron que escucharon una explosión y vieron una luz antes de advertir que salía humo de la vivienda. Según contaron, el fuego se extendió por la casa.

“Escuchamos una gran explosión que retumbó en todas las casas”, relató uno de los vecinos, quien aseguró que el hombre pedía auxilio mientras se desarrollaba el incendio.

Hombre murió tras caída de un rayo en Tres Ombúes. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

El vecino también señaló que conocía a la víctima desde hacía años y que había vivido toda su vida en el lugar.

El impacto del rayo rompió los vidrios de la vivienda, que cayeron sobre un auto estacionado en las inmediaciones.