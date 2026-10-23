Hallaron cuerpo en avanzado estado de descomposición en Melilla: aún no se pudo determinar su identidad

La Policía de Montevideo tomó conocimiento en la tarde de este viernes sobre un cuerpo en avanzado estado de descomposición, cubierto entre la vegetación de una zona rural en Melilla, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales.

La escena fue descubierta cerca de la intersección de la calle Profesor Ariosto Fernández y Camino La Calchaquí por un vecino de la zona, que dio aviso al servicio de emergencias 911.

Ante el llamado, efectivos policiales de la Seccional 22° concurrieron al lugar. Allí, constataron la presencia de un cuerpo "cuya identidad y sexo no pudieron establecerse debido a su estado", informó la Jefatura departamental.

La Policía Científica ya realizó las pericias correspondientes en el lugar, y la investigación policial continúa. Por su parte, la Fiscalía de Flagrancia de 11° Turno dispuso la realización de una autopsia al cuerpo y demás actuaciones para lograr determinar su identidad.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Encontraron el cuerpo de un pescador

En la mañana de este viernes, la Armada Nacional informó que encontró sin vida a un pescador que estaba desaparecido desde la tarde del jueves en aguas del río San Salvador, en Soriano . Según la información primaria, el hombre sufrió un accidente, enredándose con elementos para la pesca que pretendía emplear. Igualmente se harán las pericias correspondientes para determinar la causa de muerte.

Sobre las 17:43 del jueves otro pescador avistó una persona en el agua, a unos 500 metros al norte de la desembocadura del río. Tras alertar sobre la situación, personal de la Prefectura del Puerto de Nueva Palmira zarpó de inmediato hasta el lugar. Cuando llegaron, los pescadores de la zona comunicaron que la víctima se había hundido junto a su embarcación.

En el operativo de búsqueda, los efectivos usaron un grampín para recuperar el barco del pescador, que no contaba con registro, matrícula o despacho de algún puerto. También pudieron recuperar las redes de pesca y una mochila. Ya en la mañana del viernes, tras varias horas de búsqueda, la Armada encontró el cuerpo.