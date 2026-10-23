Encontraron el cuerpo de un pescador que había desaparecido el jueves en el río San Salvador
En el operativo de búsqueda, los efectivos del Puerto de Nueva Palmira usaron un grampín para recuperar la embarcación del hombre. También pudieron recuperar las redes de pesca y una mochila.
La Armada Nacional informó que en la mañana de este viernes se encontró sin vida a un pescador que estaba desaparecido desde la tarde del jueves en aguas del río San Salvador, en Soriano.
Según la información primaria, el hombre sufrió un accidente, enredándose con elementos para la pesca que pretendía emplear. Igualmente se harán las pericias correspondientes para determinar la causa de muerte.
El aviso sobre la desaparición fue hecho por otro pescador. Sobre las 17:43 avistó una persona en el agua, a unos 500 metros al norte de la desembocadura del río, indicaron desde la Armada.
Ante la alerta, personal de la Prefectura del Puerto de Nueva Palmira zarpó de inmediato hasta el lugar. Cuando llegaron, los pescadores de la zona comunicaron que la víctima se había hundido junto a su embarcación.
En el operativo de búsqueda, los efectivos usaron un grampín para recuperar el barco del pescador, que no contaba con registro, matrícula o despacho de algún puerto.
También pudieron recuperar las redes de pesca y una mochila. Ya en la mañana del viernes, tras varias horas de búsqueda, la Armada encontró el cuerpo.
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