Hombre que viajaba en auto baleado por la Policía contó su versión: "Me tuve que hacer el muerto"

Uno de los hombres que viajaba en el auto que protagonizó una persecución policial entre Reducto e Ituzaingó afirmó que vivió el proceder de los agentes "fue abusivo". El conductor del vehículo, un hombre de 40 años, fue abatido en el marco de la persecución.

"Estaba en una juntada con amigos, comiendo pizza y compartiendo un rato. Cuando nos fueron a buscar, porque era Uber el muchacho que falleció, se nos aproximó un patrullero. Empezaron a seguirnos y el hombre que iba manejando entró en un desespero y aceleró", relató el hombre, identificado como Brian, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Boca de droga en Reducto donde inició una persecusión policial, que terminó con un abatido. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

"Cuando quisimos ver teníamos más móviles atrás y pasamos por varios barrios. Yo le pedí al hombre que frenara y no frenaba. Cuando nos rodearon detuvimos la marcha. Ahí empezaron a efectuar varios disparos por todos lados del auto, todos los lugares que podían", agregó. El hombre relató que luego los agentes abrieron las puertas del auto y trasladaron a los heridos a un centro asistencial.

"El proceder policial fue abusivo, en ningún momento nos dieron la voz de alto, tuve que hacerme el muerto porque sino, no estaría contando los hechos", sostuvo más tarde en diálogo con Subrayado (Canal 10). Según había informado la Jefatura de Montevideo durante la jornada del jueves, el hombre, de 31 años, había recibido un roce de disparo en la parte izquierda de la espalda, y cuenta con tres antecedentes penales por rapiña y hurto.

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a El País que, por el momento, no tienen confirmación de que el hombre abatido trabajara como chófer de la aplicación. Por el caso permanecen internados un joven de 23 años, pronóstico reservado, y otro de 19 años, que presenta heridas que no revistan gravedad. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

La versión de la Policía

Según informó el jueves la Jefatura de Policía departamental, efectivos que estaban desplegados en la zona notaron a cinco personas en “actitud sospechosa” saliendo de un pasillo cercano a una vivienda previamente identificada como una boca de droga. La versión de la jefatura plantea que la Policía dio la voz de alto, pero que el grupo de hombres se subieron a un vehículo de color blanco y emprendieron la fuga.

También plantea que uno de los ocupantes, que portaba un bolso, logró escapar en Sixtina y Timoteo Vitti efectuando varios disparos. La versión policial señala que, luego de que varios patrulleros más se sumaran a la persecución, otros cuatro ocupantes también "intercambiaron fuego" con la Policía, y pudieron ser interceptados en Avenida Gral. Flores y José M. Guerra.