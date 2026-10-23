Camila Rodríguez Caraballo ya está en Uruguay: la joven ubicada en Argentina quedó bajo amparo del INAU

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, la joven de 15 años que desapareció el viernes de la semana pasada y que fue ubicada el domingo por autoridades de Argentina en el país vecino, ya se encuentra en Uruguay y bajo amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes del organismo, la joven llegó al país sobre el mediodía de este viernes.

Camila apareció el domingo en Campana, localidad de la provincia de Buenos Aires, y habría sido motivada a salir del país sin autorización de sus padres el pasado viernes por un uruguayo de 37 años que fue imputado por la Justicia argentina. Su desaparición motivo que por primera vez en Uruguay se emitiera una Alerta Amber.

Advertencia. En una Acordada que divulgó la Suprema Corte de Justicia, las autoridades del Poder Judicial fijaron determinados plazos a las instituciones que están al cuidado de niños judicializados para hacerse cargo de la situación de niños de hasta 15 años que deben ser internados en el Centro Hospitalario Pereira Rossell por razones de salud; lo que se detectó es que, una vez que los menores reciben el alta, estos permanecen internados porque los juzgados y el INAU no encuentran cómo resolver su caso. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Cómo fue el operativo internacional que permitió hallar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

José Azambuya, director de Policía de Uruguay, dijo en una rueda de prensa que la denuncia de la desaparición se radicó el viernes sobre las 14:45. Primero se hizo una investigación preliminar que involucró a diversas áreas, incluido Crimen Organizado e Interpol. Una vez avanzadas las pesquisas se entendió que había "gravedad" en el caso. Cuando el caso fue tomado por Fiscalía y con la autorización de la Justicia se emitió la alerta Amber en Uruguay el sábado de madrugada, similar a lo que hizo Argentina por su parte, mediante la Alerta Sofía.

Azambuya dijo tener "la mejor relación institucional y personal" con las autoridades argentinas, que "colaboraron muchísimo" en la búsqueda de Camila: "Pusieron a disposición las fuerzas federales y la policía de Entre Ríos", provincia limítrofe con Uruguay.

José Manuel Azambuya, director de la Policía Nacional Foto: Ignacio Sánchez/El País

Detenido se negó a declarar en Argentina

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, encargada de investigar el caso, habló el pasado martes con Subrayado (Canal 10) e indicó que el hombre detenido se dedicaba a administrar páginas de escorts (acompañantes) para percibir comisiones, y que ahora está acusado de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Él se negó a declarar, sí escuchó su imputación, escuchó la prueba en su contra, pero no brindó ninguna explicación defensiva en ese caso", dijo a Subrayado.

Y añadió: “Hay varios tramos que están corroborados (...) La adolescencia en sí es una etapa muy crítica de la vida donde las organizaciones aprovechan a captar cuando un chico se siente mal, cuando sufre bullying, cuando no encaja en ningún grupo en la escuela y, este fue el caso”.

Fiscal Josefina Minatta. Foto: Teledía (Canal 4)

El modus operandi, dijo a Teledía, fue acercarse al entorno familiar para relacionarse con la hermana de la adolescente. “Incluso había invitado a toda la familia a realizar un viaje", recordó, hasta que el padre de la joven advirtió la actitud sospechosa.

“Cuando lo echan, él vuelve a Argentina, pero la sigue contactando a la nena por un jueguito y por WhatsApp. Fue a espaldas de la familia, por supuesto”, detalló la fiscal.

Minatta dijo también que Camila cruzó la frontera “caminando”, y que sigue sin determinarse cómo eso sucedió sin la autorización legal correspondiente para una menor de edad. No obstante, comentó que por ello se le imputará al hombre un delito migratorio.