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El País Información Policiales

Tiroteos en Malvín Norte terminaron con una embarazada y un policía baleados: buscan a los atacantes

También resultó herido un joven de 23 años. El hecho ocurrió entre la Senda 3 y la Senda 7; la Policía llegó al lugar tras recibir una denuncia por disparos de arma de fuego.

El País
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26/10/2026, 18:12
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Barrio Malvin Norte
Malvin Norte.
Foto: Darwin Borrelli.

Un tiroteo registrado en la zona de Malvín Norte este domingo terminó con tres heridos de bala, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo a través de un comunicado. La balacera ocurrió entre la Senda 3 y la Senda 7.

De acuerdo a la información policial, un grupo de efectivos estaba inspeccionando el lugar tras recibir una denuncia por disparos de arma de fuego cuando un hombre los atacó, disparando varias veces en su dirección.

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Los policías respondieron a la agresión, y uno de ellos resultó herido en el pulgar de la mano izquierda. El sargento recibió atención médica y fue dado de alta. Por otra parte, el atacante logró huir en una moto con otro hombre.

Más tarde, un joven de 23 años ingresó a un centro de salud con una herida de bala en el muslo y otra en el glúteo. Al ser consultado por la Policía, explicó que se encontraba en las inmediaciones de las calles Mayor Juan A. Dobrich y Mataojo cuando un hombre que circulaba en moto efectuó varios disparos y lo hirió. El joven, que tenía antecedentes penales, no quiso hacer la denuncia por el hecho.

Luego, durante la tarde del domingo, una mujer embarazada de 34 años llegó a un centro de salud privado con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. La víctima, que fue dada de alta el mismo domingo, declarará durante la jornada del lunes. La Policía trabaja para aclarar las circunstancias en las que resultó herida.

Barrio Malvin Norte
Malvin Norte.
Foto: Darwin Borrelli.
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