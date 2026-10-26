Murió la mujer de 51 años que fue quemada por su hijo en Verdisol a principios de mes

La mujer de 51 años que estaba internada en estado grave luego de que su hijo intentara quemarla a principios de octubre, en el barrio Verdisol, falleció durante la madrugada de este lunes.

El joven había sido detenido en la escena del incidente y está a disposición de la Justicia. En su momento, el implicado declaró ante los efectivos que momentos antes había mantenido una discusión con su madre mientras manipulaba combustible.

Los detalles del caso

Según lo informado por el Ministerio del Interior en su momento, el procedimiento se inició tras un llamado de emergencia que derivó a efectivos de la Seccional 19.ª, asignados al operativo PADO, hasta una finca ubicada en Calle 3 y Pasaje 1.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales constataron que la víctima presentaba quemaduras de entidad en el rostro, el pecho y ambas manos, por lo que resolvieron su traslado de urgencia al Hospital Saint Bois para recibir asistencia médica inmediata.

En el centro asistencial, los médicos diagnosticaron a la paciente como "gran quemada". Debido a la severidad de las lesiones que presentaba en la parte superior de su cuerpo, la mujer fue derivada a CTI, donde falleció durante la madrugada del lunes.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de la Dirección Nacional de Bomberos.

Crimen en Manga: dos menores de edad detenidos por el homicidio del motociclista durante una rapiña

El Ministerio del Interior informó la detención de dos adolescentes, de 15 y 16 años, como presuntos participantes del homicidio de un joven de 18 años asesinado en el barrio Manga durante una rapiña.

La detención de los implicados se concretó tras una serie de allanamientos ejecutados por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN). Los elementos probatorios reunidos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Adolescentes de 3.er Turno, a cargo del Dr. Iglesias.

Oficiales del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional durante el arresto de un menor de edad. Foto: Ministerio del Interior.

El crimen ocurrió el pasado martes 20 de octubre de 2026, cerca de las 21:00 horas, en el cruce de la avenida Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, en el barrio Manga, cuando un joven de 18 años recibió un disparo durante lo que se investiga como una rapiña de la moto en la que se desplazaba.

Las primeras indagatorias del caso permitieron determinar que la moto robada al joven fallecido fue trasladada hacia otro sector de la zona de Manga, donde los sospechosos la incendiaron con el objetivo de ocultar pruebas e impedir el rastreo del vehículo, de acuerdo con el comunicado oficial.