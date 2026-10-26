Intento de femicidio en Durazno: un hombre apuñaló a su pareja y fue detenido por la Policía

Un hombre de 43 años fue detenido por la Policía de Durazno luego de que apuñalara varias veces a su pareja de 37 años en la noche del sábado, informó la Jefatura departamental.

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Bernardina, a pocos kilómetros de la ciudad de Durazno. Según el comunicado emitido este lunes, los efectivos de la Comisaría 2° fueron alertados cerca de las 23:50 horas por un llamado al 911.

Al arribar al lugar, la Policía constató las heridas por arma blanca de la mujer y solicitó una emergencia médica móvil, que la trasladó hasta el Hospital de Durazno.

La víctima recibió cortes en el cuero cabelludo, brazos y piernas, permaneciendo internada estable, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, que añadieron que el caso se investiga como un intento de femicidio.

Vista del Hospital de Durazno. Foto: Ariel Colmegna/El País

Al mismo tiempo se realizó un operativo en la zona para detener al hombre, que no contaba con denuncias previas por violencia doméstica. Una vez detenido por la Policía, manifestó que intentó quitarse la vida dos veces tras apuñalar a la víctima.

La Fiscalía departamental de 2° Turno trabaja en su imputación, y se espera que declare en el Juzgado 1° Turno, detallaron desde la Policía.