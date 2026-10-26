Intento de femicidio en Durazno: un hombre apuñaló a su pareja y fue detenido por la Policía
La víctima recibió cortes en el cuero cabelludo, brazos y piernas, permaneciendo internada estable. El hombre manifestó que, tras herirla, intentó quitarse la vida dos veces.
Un hombre de 43 años fue detenido por la Policía de Durazno luego de que apuñalara varias veces a su pareja de 37 años en la noche del sábado, informó la Jefatura departamental.
El hecho ocurrió en la localidad de Santa Bernardina, a pocos kilómetros de la ciudad de Durazno. Según el comunicado emitido este lunes, los efectivos de la Comisaría 2° fueron alertados cerca de las 23:50 horas por un llamado al 911.
Al arribar al lugar, la Policía constató las heridas por arma blanca de la mujer y solicitó una emergencia médica móvil, que la trasladó hasta el Hospital de Durazno.
La víctima recibió cortes en el cuero cabelludo, brazos y piernas, permaneciendo internada estable, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, que añadieron que el caso se investiga como un intento de femicidio.
Al mismo tiempo se realizó un operativo en la zona para detener al hombre, que no contaba con denuncias previas por violencia doméstica. Una vez detenido por la Policía, manifestó que intentó quitarse la vida dos veces tras apuñalar a la víctima.
La Fiscalía departamental de 2° Turno trabaja en su imputación, y se espera que declare en el Juzgado 1° Turno, detallaron desde la Policía.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
- Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
- Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
- Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
- Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo.
- Cambiar las rutinas si te persiguen.
- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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