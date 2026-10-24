Un hurgador encontró “posibles restos y extremidades humanas” entre basura en la usina de Felipe Cardoso

Un hurgador encontró “posibles restos humanos” en la mañana de este sábado en la usina de residuos de Felipe Cardoso, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

“Según la información primaria, un hurgador que se encontraba en el lugar advirtió dos extremidades inferiores que sobresalían de una acumulación de residuos, por lo que se dio aviso a la Policía”, señaló el comunicado. El hallazgo se produjo cerca de las 10:46.

Efectivos policiales concurrieron al lugar y “constataron la presencia de estructuras de apariencia compatible con extremidades humanas, parcialmente cubiertas por los residuos”.

“En el lugar trabajan efectivos policiales y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias del hallazgo”, agregó la jefatura.

Felipe Cardoso recibe cerca de 122.000 toneladas de residuos al mes. En la última década, la cantidad de basura que llega al lugar aumentó un 20%.

La administración de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo prevé realizar ampliaciones para asegurar su funcionamiento hasta, al menos, 2055.

Se estima una inversión de US$ 7,8 millones para construir un nuevo módulo. La intención es comenzar en 2029 la primera fase del módulo 9 y ponerlo en funcionamiento en 2030, siempre que para entonces los módulos anteriores ya no puedan utilizarse. En paralelo, se iniciarán los procesos para la segunda fase, cuyas obras, según lo previsto, comenzarían en 2032.