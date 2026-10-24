Robo piraña en Punta Carretas: cómo fue el asalto y los antecedentes similares en otras joyerías del shopping

Varios individuos robaron en la mañana de este sábado una joyería dentro del Punta Carretas Shopping luego de romper los vidrios sobre las 10:50 horas, en una escena similar a la vivida en ese mismo local en febrero de 2024.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó a las pocas horas que una llamada al 911 reportó que “varias personas llegaron “en motos y con cascos” y, “sin mediar palabras, comenzaron “a romper vidrieras y sustraer joyas varias, de las cuales al momento no se estima el valor”.

“Cuatro masculinos ingresaron al local con mochilas y bolsas, mientras otros dos aguardaban en motocicletas en el exterior”, señaló Policía.

Si bien no se indicaron que hayan habido personas lesionadas, videos en redes sociales mostraron que casi todos los vidrios del local fueron destrozados. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que no se tiene registro de que estuvieran armados, de acuerdo a testimonios de presentes, y actualmente se está trabajando con las filmaciones del lugar. Se incautaron dos motos vinculadas al hecho en la calle Antonio Pérez.

Asimismo, se publicó un video —por parte de la cuenta de Instagram “Muertevideo”— que muestra a uno de los delincuentes al llegar a la joyería, con un casco de moto puesto y una bolsa blanca. Con un martillo, se ve cómo le da varios golpes al vidrio.

Cerca del mediodía, según constató El País, Policía Científica cerró la zona aledaña que aún tenía varios pedazos de vidrio roto en el piso, mientras la actividad del centro comercial continuaba y la gente seguía llegando; varias personas se acercaron a los agentes para preguntar qué había sucedido.

En plena consulta con efectivos policiales al respecto de lo ocurrido, personal de seguridad del shopping echó al periodista de El País que se encontraba trabajando dentro del lugar y lo escoltó hacia el exterior. La razón que adujeron fue que la gerencia del centro ordenó no permitir la presencia de prensa dentro del edificio; tampoco se permitió capturar imágenes.

El País intentó comunicarse con representantes del Punta Carretas Shopping y hasta el momento no ha obtenido respuestas.

Antecedentes

En febrero de 2024, se dio una situación similar en otra joyería del mismo centro comercial. El día 25 de ese mes, cuatro delincuentes ingresaron al shopping y robaron el local, cuando este recién abría y entraban los primeros clientes.

Los delincuentes entraron en su mayoría vestidos de negro, con lentes y tapabocas, aunque uno de ellos tenía un uniforme policial, según testigos que estaban a pocos metros.

El entonces jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, dijo que los ladrones “portaban armas, o al menos réplicas, pero no las exhibieron, las llevaban dentro de su funda”. Al llegar, rompieron la vidriera y se llevaron los elementos que estaban en exposición. No hubo lesionados durante el asalto.

En ese momento también se conoció un video de una cámara de vigilancia interna de la joyería al momento del robo, en el que se puede ver que solo uno de los asaltantes, vestido de policía, ingresó al local para robar. El resto se mantuvo dentro del shopping pero afuera del local.

A las semanas del hecho, El País publicó que el robo, en conjunto a otra joyería adicional dentro del centro, fue por “encargo” de alguien que les pagó a los delincuentes para que sustrajeran relojes y alhajas costosas. La investigación policial detectó que los delincuentes habían recorrido el shopping Punta Carretas días antes de cometer los asaltos.

Mediante tareas de “inteligencia”, la banda supo que había un guardia de seguridad en el subsuelo y otro en el segundo piso del centro comercial donde se encontraban las joyerías. En la mañana del 25 de febrero, cuando los primeros compradores recorrían los pasillos del shopping, los cinco delincuentes llegaron al lugar con los rostros cubiertos por tapabocas, uniformes, botas, guantes y gorras para evitar ser identificados.

Uno de ellos redujo al guardia que estaba en el estacionamiento con un arma. Luego otro hizo lo mismo con el guardia que estaba en el segundo piso. Otros dos delincuentes ingresaron a las dos joyerías, mientras que un tercero aguardaba afuera actuando de “campana”.

Para los investigadores policiales, los asaltantes hicieron “inteligencia” para neutralizar la acción de la Policía, porque estuvieron 48 segundos en una tienda y 43 en la otra. En una de las joyerías, los delincuentes se llevaron relojes y alhajas por un valor de unos US$ 50.000.