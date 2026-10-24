Brasil: qué dicen las últimas encuestas sobre Lula y Flávio Bolsonaro antes de la segunda vuelta electoral

Los institutos Datafolha y Quaest divulgarán este sábado 24 de octubre por la noche sus últimas encuestas sobre la carrera presidencial en Brasil, antes de la segunda vuelta entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Los sondeos medirán parcialmente el impacto del debate entre ambos candidatos emitido por TV Globo el viernes por la noche, en la víspera del regreso de los brasileños a las urnas.

SONDEO DE DATAFOLHA

Datafolha: Flávio Bolsonaro y Lula llegan a la elección en empate técnico

Los investigadores de Datafolha realizaron 4.050 entrevistas presenciales entre el viernes y el sábado. El sondeo fue encargado por TV Globo y el diario Folha de S. Paulo.

La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Fue registrada ante la Justicia Electoral brasileña con el código BR-09540/2026.

En la medición anterior de Datafolha, divulgada el jueves, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de las intenciones de voto, frente al 46 % de Lula. La diferencia configura un empate técnico, considerando el margen de error de dos puntos porcentuales.

Al considerar los votos válidos —que excluyen los votos en blanco, los nulos y a los indecisos—, ambos candidatos alcanzaron el 50 %.

Datafolha también publicó una medición sobre el rechazo a los candidatos: Flávio Bolsonaro registró un 46 % y Lula, un 45 %.

El senador del Partido Liberal y candidato opositor, Flávio Bolsonaro, y el presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, posan antes del segundo debate presidencial. Foto: Mateo Vázquez

ENCUESTA DE QUAEST

Quaest: Lula y Flávio Bolsonaro también aparecen en empate técnico

El instituto Quaest realizó 3.702 entrevistas presenciales entre el viernes y el sábado. El relevamiento fue encargado por O Globo y TV Globo.

La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Su registro ante la Justicia Electoral corresponde al código BR-09158/2026.

En la medición anterior de Quaest, divulgada el miércoles, Flávio Bolsonaro obtuvo el 45 % de las intenciones de voto, frente al 44 % de Lula.

Al igual que en Datafolha, la diferencia se encuentra dentro del margen de error, por lo que ambos candidatos están en empate técnico. En votos válidos, los dos registraron un 50 %.

DEBATE PRESIDENCIAL Y CAMPAÑA

Qué puede reflejar la última encuesta antes de la segunda vuelta en Brasil

Las nuevas encuestas también recogerán, al menos parcialmente, el impacto de otros acontecimientos relevantes de la campaña. Una parte de las entrevistas se realizó después del debate organizado por TV Globo el viernes por la noche.

La semana anterior se promulgó el fin del sistema de trabajo conocido como escala 6x1, una de las banderas electorales de Lula. Posteriormente, los candidatos participaron en entrevistas con TV Globo y en el debate organizado por TV Band.

Desde entonces también aumentaron las movilizaciones en las calles y en las redes sociales en apoyo a ambos postulantes.

En los últimos días se intensificó, además, la disputa de narrativas sobre el programa Bolsa Família, destinado a familias de bajos ingresos.

A partir de declaraciones de Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña de Flávio Bolsonaro, el oficialismo comenzó a sostener que una victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro pondría en riesgo la continuidad del programa.

Sin embargo, el período de entrevistas de Quaest no coincidió plenamente con el momento de mayor difusión de esas afirmaciones, que se intensificaron el viernes.

El debate de TV Band había sido considerado de muy bajo nivel por los equipos de campaña, que luego intentaron ajustar la estrategia y el tono de sus candidatos de cara al encuentro de TV Globo. Según el artículo original de O Globo, las encuestas cualitativas también habían detectado que los electores no quedaron conformes con el primer enfrentamiento.

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro y el presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, posan antes de un debate presidencial. Foto: AFP

CALENDARIO ELECTORAL

Cuándo se vota en la segunda vuelta de Brasil

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas se celebrará el domingo 25 de octubre de 2026.

Estas son algunas de las fechas y restricciones electorales destacadas en el calendario publicado por O Globo:

