Elecciones en Brasil al rojo vivo: Datafolha confirma que Flávio Bolsonaro y Lula están empatados en 50%

Según la última encuesta de Datafolha publicada este jueves, tres días antes de la segunda vuelta electoral en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro (PL) cuenta con el 47% de la intención de voto, frente al 46% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). El resultado es un empate técnico, considerando el margen de error de dos puntos porcentuales. En los votos válidos, que excluyen los votos en blanco, nulos e indecisos, ambos obtienen el 50%.

En la anterior encuesta de Datafolha, publicada el 15 de octubre, Flávio Bolsonaro aparecía con el 47% de las intenciones de voto, frente al 45% de Lula.

Los datos de la encuesta espontánea —en la que no se presentan los nombres de los candidatos al entrevistado— muestran un escenario de estabilidad. Flávio mantuvo el 46%, mientras que Lula volvió a obtener el 45%. Los votantes indecisos, por su parte, aumentaron del 3% al 4%.

Los investigadores recorrieron las calles entre el martes y el jueves. Se realizaron 2520 entrevistas presenciales. La encuesta, encargada por TV Globo y Folha de S. Paulo, tiene un nivel de confianza del 95 % y fue registrada en el Tribunal Electoral con el código BR-09709/2026.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Contexto electoral

La nueva investigación mide el impacto de los acontecimientos más importantes de la campaña. La semana pasada se puso fin a la escala 6x1, una promesa electoral clave de Lula.

Posteriormente, los candidatos participaron en entrevistas en Globo y en un debate en TV Band. Desde entonces, también se han incrementado las movilizaciones en las calles y en las redes sociales en apoyo a los candidatos.

El presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador y candidato presidencial de derecha Flavio Bolsonaro. Foto: AFP

En los últimos días, otra tendencia que se ha intensificado es el choque de narrativas en torno al programa Bolsa Família. A partir de declaraciones de la coordinadora económica de Flávio, Daniella Marques, la campaña de Lula comenzó a afirmar que una victoria del hijo de Jair Bolsonaro pondría en peligro el programa. Sin embargo, el periodo de entrevistas realizado por el instituto no reflejó completamente el punto álgido de estas afirmaciones, que se intensificaron ayer.

El debate de Banda fue considerado de muy baja calidad por las campañas, que ahora intentan ajustar la postura de Lula y Flávio para el debate de Globo del viernes. Un estudio cualitativo también indicó que a los votantes no les gustó el primer debate.

O Globo/GDA