Lula da Silva y Flávio Bolsonaro acuerdan levantar el secreto bancario días antes del balotaje en Brasil

El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato Flávio Bolsonaro autorizaron este jueves el levantamiento "recíproco, simultáneo y total" de sus respectivos secretos bancarios, a tres días de la segunda vuelta de los comicios.

Las campañas de los candidatos firmaron una carta dirigida al Tribunal Superior Electoral con los términos del acuerdo y que tiene una vigencia hasta la medianoche de hoy.

El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, pidió durante una comparecencia ante los medios de comunicación "agilidad" a la Fiscalía y al tribunal electoral para poner en práctica la medida antes de la segunda vuelta que se celebra este domingo.

"Esto muestra la transparencia de Lula", dijo Silva, quien informó del deseo de la campaña de que las informaciones sean diseminadas en una página web pública.

Asimismo, los portavoces de Lula afirmaron que el mandatario había aceptado las exigencias que el candidato opositor había colocado para él mismo divulgar sus informaciones bancarias.

Sin embargo, la campaña de Bolsonaro denunció en un comunicado que el rival no presentó ningún documento bancario y lo acusó de "fingir" y de crear una "cortina de humo".

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, sostiene un cartel que dice "Faltan cuatro días para que Lula se retire" en Guarulhos, São Paulo. Foto: AFP

Después de que Lula lo retara a abrir sus cuentas durante el debate electoral del pasado domingo, Bolsonaro dijo que aceptaría solo si el mandatario permitía, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario de uno de sus hijos, Fábio Luís Lula da Silva, investigado por tráfico de influencias.

La campaña del mandatario ha insistido, a su vez, en la apertura de las informaciones bancarias de una empresa que supuestamente el adversario tiene con un abogado investigado por lavado de dinero.

Esta discusión ha dominado la recta final de la carrera electoral, en un contexto en que ambos candidatos aparecen en empate técnico en las encuestas.

Encuesta acorta la distancia entre Flávio Bolsonaro y Lula

Una nueva encuesta de la firma Quaest contratada por O Globo y TV Globo, la cadena de comunicación más grande de Brasil, muestra un empate técnico entre Lula y Bolsonaro , pero marca que el presidente acortó la distancia con el senador opositor, que está un punto porcentual por arriba.

El estudio de opinión pública divulgado este miércoles marca que Bolsonaro tiene 45% de intención de voto y Lula 44%, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En comparación con el estudio realizado la semana pasada, Bolsonaro bajó un punto y Lula permaneció igual. Mientras tanto, 9% dice que votará en blanco o anulado y 2% todavía está indeciso.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, durante un mitin en Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foto: AFP

Este 45-44 es en la respuesta guiada, donde se les da a los entrevistados las posibilidades que tendrán el próximo domingo en el balotaje. Pero en la modalidad espontánea, sin mencionar a los candidatos, ambos empatan en 40%.

Esta encuesta, que se realizó entre el sábado 17 y el martes 20 de octubre, contó con 2.154 entrevistados. Llegó a tomar opiniones posteriores al debate del domingo en la cadena Band, así como también es posterior a la aprobación del fin de la escala 6x1 en el Congreso, una medida impulsada por Lula y que reducirá el tiempo de trabajo semanal.

Con información de EFE.