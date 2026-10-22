Brasil define su balotaje: las tres claves que pueden inclinar la elección entre Lula y Flávio Bolsonaro

Por Felipe Nunes, director de Quaest/ O Globo/ GDA

Las elecciones de 2026 en Brasil ya se perfilan como unas de las más reñidas de la historia reciente. Desde setiembre, las simulaciones de segunda vuelta de Quaest muestran a Lula y Flávio técnicamente empatados. A cinco días de la votación, el escenario sigue abierto. Según nuestras estimaciones, con un 95% de confianza, Flávio cuenta con entre el 43% y el 47% de la intención de voto; Lula, entre el 42% y el 46%.

La historia reciente ofrece dos posibles escenarios para estas elecciones. En 2022, Jair Bolsonaro (PL) comenzó la segunda vuelta por detrás en las encuestas y no logró superar a Lula. En 2014, Dilma Rousseff (PT) también inició la contienda en desventaja, pero logró remontar frente a Aécio Neves (PSDB) en los últimos días.

¿Cuál de estos resultados veremos en 2026? Para entender qué podría suceder, debemos analizar tres patrones de votación.

Tres claves que definirán el balotaje en Brasil

El primer factor es la capacidad de Lula y Flávio para conservar a sus votantes, o para ganar votos entre ellos. Este movimiento puede tener un impacto significativo en el resultado. Cada votante que cambia de un candidato a otro modifica la diferencia entre ellos en dos puntos: un candidato pierde un voto, mientras que el oponente gana uno.

Bolsonaro. Hasta ahora va muy poco delante del presidente Lula da Silva en encuestas y ha basado su campaña presentándose como una figura más moderada que su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro. Foto: AFP.

En un país polarizado, esta transferencia es más difícil, pero no imposible. En 2022, la investigación de Quaest indicó que Bolsonaro atrajo, en la segunda vuelta, cerca del 2% de los votantes que habían votado por Lula en la primera. Este año, no hay indicios de un movimiento significativo en esa dirección. Lula conserva el 95% de sus votantes, y Flávio, el 94%. La transferencia neta de votos entre ambos es prácticamente nula.

La segunda oleada se da entre los votantes que en la primera vuelta votaron por Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) o Romeu Zema (Novo). Hoy, este grupo transfiere el 43% de su intención de voto a Flávio y el 37% a Lula, una distribución que favorece al candidato del PL (véase más abajo). La encuesta no muestra indicios de que esta diferencia vaya a variar mucho en la última semana. No es en este grupo donde veo la principal posibilidad de que Lula altere el equilibrio de la contienda.

Existe una tercera corriente: la de los votantes que no votaron o dejaron su voto en blanco o nulo en la primera vuelta. Es habitual afirmar que quienes menos acuden a las urnas tienen un perfil más cercano al de Lula: menor nivel educativo, mayor edad y mayoría femenina. Este grupo podría explicar por qué el candidato del Partido de los Trabajadores sigue técnicamente empatado con Flávio. Entre quienes declararon haberse ausentado o haber dejado su voto en blanco o nulo en la primera vuelta, el 40% afirma que votará por Lula en la segunda; el 36%, por Flávio. Si este electorado acude a las urnas, la distribución de votos podría favorecer a Lula.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, en un mitin en Porto Alegre. Foto: AFP

Pocas personas —yo incluido— creen que la abstención disminuirá lo suficiente como para producir un cambio de rumbo. Una reducción en el número de votantes de Flávio también es difícil. El cambio podría provenir del otro componente de la alienación: los votos en blanco y nulos. En 2014, la abstención aumentó en casi 2,4 millones entre la primera y la segunda vuelta, pero el número total de votos en blanco y nulos disminuyó en aproximadamente 4 millones entre ambas vueltas. Al final, el número absoluto de votos válidos fue 1,5 millones mayor en la segunda vuelta que en la primera. Fueron los votantes convencidos por Dilma de pasar de los votos en blanco/nulos a votar por ella los que marcaron la diferencia en 2014, y podrían aumentar las posibilidades de Lula de un cambio de rumbo este año.

El resultado de 2026 aún es incierto. Si Flávio gana, Lula será otro presidente derrotado que intentará la reelección. Si Lula gana, habrá revertido una contienda en la que la distribución de votos de terceros partidos favoreció a su oponente. La pregunta es cuál de estos caminos quedará registrado en la historia.

Las tres corrientes presentadas anteriormente, analizadas en la investigación del sábado, son las que nos ayudarán a proyectar este resultado.