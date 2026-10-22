Recta final sin tregua en Brasil: Lula y Bolsonaro juegan sus últimas cartas mientras crecen los indecisos

Con la segunda vuelta electoral a la vuelta de la esquina, y previo al último debate por televisión que protagonizarán mañana viernes, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva no se dan tregua, en medio de una gran incertidumbre por lo que pueda pasar el próximo domingo.

La encuesta divulgada ayer miércoles por Globo marca apenas un punto de diferencia a favor de Flávio sobre Lula, dentro del margen de error del sondeo, por lo cual se habla de un empate técnico.

En las últimas horas ambos han anunciado propuestas para anular la candidatura del otro, y se han desafiado a revelar sus cuentas bancarias y registros telefónicos luego de un cruce de acusaciones de corrupción.

Flávio Bolsonaro afirmó ayer miércoles que acepta levantar su secreto telefónico y bancario, pero solo si también lo hace Lula desde 2003, cuando asumió por primera vez el gobierno.

En un escrito dirigido al Tribunal Superior Electoral (TSE), Flávio Bolsonaro manifestó estar dispuesto a abrir sus sigilos bancarios, fiscales y telefónicos de los últimos 20 años, incluyendo el de sus empresas y familiares directos, pero pidió que Lula haga lo propio desde 2003 y no solo desde 2018.

“Lula ha abierto el cajón desde 2018 hasta ahora. Brasil quiere todo el cajón. (...) Quien no tiene nada que ocultar, no recorta”, dice el candidato del Partido Liberal (PL). La sugerencia de poner a disposición de la justicia los registros telefónicos y bancarios de ambos candidatos, partió de Lula durante el primer debate electoral, celebrado el pasado domingo, que estuvo marcado por una serie de acusaciones cruzadas de corrupción.

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, sostiene un cartel que dice "Faltan cuatro días para que Lula se retire" en Guarulhos, São Paulo. Foto: AFP

En su escrito, la defensa de Bolsonaro argumenta que abrir únicamente las cuentas a nombre de Lula representa un “mero gesto para las cámaras”, ya que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) no utiliza un teléfono celular a su nombre y que los registros de posibles irregularidades no van a figurar en sus cuentas personales, sino en las de terceros.

Según el escrito, las llamadas e intermediaciones eran realizadas por miembros del cuerpo de seguridad, auxiliares y asesores, entre ellos su exjefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como “Marcola”, que abandonó el Gobierno en julio de este año bajo sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

Entre las peticiones presentadas, el senador solicita que el oficialismo haga públicos registros de entrada, reuniones sostenidas en el Palacio presidencial de Planalto e informes de vuelos oficiales vinculados a investigaciones recientes. Así como la agenda histórica de la primera dama, Rosângela “Janja” Da Silva, y el detalle completo de los gastos con tarjetas corporativas de la Presidencia.

Flávio Bolsonaro pidió además a la justicia electoral que anule por propaganda indebida en WhatsApp la candidatura de Lula, quien hizo lo mismo contra su rival por supuesta interferencia de Meta en el balotaje.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, Brasil. Foto: AFP

Últimas encuestas

En medio de estos choques, una encuesta de Quaest publicada ayer miércoles, cuatro días antes de la segunda vuelta, muestra una diferencia de tan solo un punto porcentual entre Flávio Bolsonaro, que cuenta con el 45% de la intención de voto, y Lula, con el 44%. El sondeo fue encargado por Globo y TV Globo. Considerando el margen de error, que es de dos puntos porcentuales, los candidatos se mantienen en un empate técnico.

En comparación con la encuesta de la semana pasada, Flávio bajó un punto, mientras que Lula se mantuvo en el mismo porcentaje. Los votantes que dicen que emitirán un voto en blanco o nulo se mantienen en el 9%, y los votantes indecisos están en el 2%, en comparación con el 1% de la semana pasada.

En la encuesta espontánea, donde los encuestados no conocen de antemano los nombres de los candidatos, ambos se encuentran empatados numéricamente, con un 40% cada uno. Este formato es importante para medir el grado de convicción de los votantes. De hecho, el dato más relevante de la encuesta espontánea en esta nueva ronda es el número de votantes indecisos, que se duplicó en una semana, alcanzando el 14%.

El aumento de votantes indecisos se produjo en distintos segmentos del electorado. Entre las mujeres, el porcentaje subió del 8% al 17%. También aumentó entre los votantes independientes, pasando del 13% al 31%. Entre los beneficiarios del programa Bolsa Familia, el incremento fue del 7% al 19%.

El senador brasileño de derecha y candidato presidencial, Flavio Bolsonaro, un acto de campaña en Guarulhos, São Paulo. Foto: AFP

La nueva encuesta es la primera del instituto tras momentos clave de la campaña. La semana pasada se puso fin al sistema de turnos 6x1 (se redujo la jornada laboral), una promesa electoral fundamental de Lula. Posteriormente, los candidatos participaron en entrevistas en Globo y en un debate en Band. Desde entonces, las movilizaciones en las calles y en las redes sociales en apoyo a los candidatos también han aumentado.

En los últimos días, otra tendencia que se ha intensificado es el choque de narrativas en torno al programa Bolsa Familia. A partir de declaraciones de la coordinadora económica de Flávio, Daniella Marques, la campaña de Lula comenzó a afirmar que una victoria del hijo de Jair Bolsonaro pondría en peligro el programa. Sin embargo, el período de entrevistas del instituto no reflejó completamente el punto álgido de estas afirmaciones, que se intensificaron ayer.

El debate de Banda fue considerado de muy baja calidad por las campañas, que ahora intentan ajustar la postura de Lula y Flávio para el debate de Globo del viernes. Un estudio cualitativo también indicó que a los votantes no les gustó el primer debate.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva en un acto de campaña en Belo Horizonte, Brasil. Foto: AFP

Aprobación del gobierno

La encuesta también midió la percepción de los votantes brasileños sobre el gobierno de Lula. Según la encuesta, el 47% desaprueba la administración actual, mientras que el 46% la aprueba. El resultado es un empate técnico, considerando el margen de error.

El índice de aprobación representa un aumento de un punto con respecto a la encuesta anterior, del 14 de octubre, en la que el 45% de los votantes aprobaba al gobierno y otro 48% lo desaprobaba. En ambas ocasiones, un 7% no sabía o no quiso responder. La encuesta realizada la víspera de la primera vuelta había mostrado un índice de desaprobación del 49% para el gobierno de Lula.

Quaest encuestó a 2.154 personas entre el 17 y el 20 de octubre. La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, más o menos, y un nivel de confianza del 95%. OGlobo (GDA), EFE, AFP

Aplazan la propuesta de restringir WhatsApp

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, declaró ayer miércoles que no analizarán en estas elecciones un proyecto de resolución que prevé la prohibición de los canales de WhatsApp con contenido político que tengan más de 200.000 usuarios 48 horas antes de las elecciones. “El análisis debería posponerse para las próximas elecciones (en 2028). Es decir, si la composición del Tribunal en ese momento así lo decide”, declaró Nunes Marques a Globo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, saluda al presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes. Foto: AFP