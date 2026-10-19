Lo que no se vio del debate entre Lula y Flávio Bolsonaro: de la sospecha de bomba al cruce entre militantes

El debate presidencial, que marcó el primer enfrentamiento directo entre los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL) antes de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, presentó una "batalla" de simpatizantes en la entrada de la estación de televisión Band, antiguos rivales juntos en el público y hasta una sospecha de bomba en el predio.

Durante la primera pausa publicitaria, Sidônio Palmeira, quien coordina la comunicación del actual presidente en esta segunda vuelta, y otros aliados del candidato del Partido de los Trabajadores se acercaron a su rival y protestaron enérgicamente, alegando que, durante todo el primer segmento, Bolsonaro aparecía en segundo plano mientras Lula hablaba, reaccionando con gestos y muecas. Este comportamiento en el estudio no estaba prohibido por el reglamento. La situación causó incomodidad, pero no alteró la postura del candidato del Partido Liberal.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

"Arresté a Lula"

Otra provocación provino del senador electo Deltan Dallagnol (Novo-PR). El excoordinador del grupo de trabajo Lava Jato en Curitiba se encontraba en primera fila y vestía una camiseta que decía "Yo arresté a Lula". La camiseta reproducía una presentación de PowerPoint sobre la operación, en la que varias flechas apuntaban al nombre del presidente. Dallagnol estaba junto al gobernador electo de Paraná, Sergio Moro (PL), exjuez del caso Lava Jato.

Sergio Moro y Deltan Dallagnol en primera fila durante el debate presidencial en Brasil Foto: Instagram/Deltan Dallagnol

Llaman a silencio a la esposa de Lula da Silva

Otra de las imágenes que no se vio durante la transmisión fue el llamado a silencio que le hicieron desde la producción a Janja Silva, esposa del presidente, por estornudar y hablar durante la intervención de Bolsonaro.

"Las reglas eran claras: la audiencia no podía hablar durante el debate. Aun así, Janja hizo provocaciones contra Flávio. Estornudó y habló. La dirección de Band tuvo que intervenir y reprenderla públicamente", escribió Dallagnol en sus redes junto a un video del momento en el que solicitaban a la primera dama que guardara silencio.

Retrasos y cruce de militantes

El debate también estuvo marcado por retrasos. Se esperaba que Flávio llegara alrededor de las 18:45 y Lula a las 19:10. Ambos debían hablar con la prensa previamente. Sin embargo, ambos llegaron tarde, no ofrecieron rueda de prensa y Band tuvo que modificar su programación.

La demora de Flávio causó preocupación y tensión entre algunos de sus asesores. El retraso se debió a que el candidato quería llegar acompañado de aliados. Y llegaron en masa: figuras como el diputado Nikolas Ferreira (PL-MG), Moro, Dallagnol y el influencer Pablo Marçal llegaron en una furgoneta.

Marçal ayudó a preparar a Flávio para el debate y se unió a la red junto con el estratega de marketing Duda Lima. En 2024, ambos fueron rivales, ya que Duda era el estratega de marketing de Ricardo Nunes (MDB) e incluso recibió un puñetazo durante esa campaña por parte de uno de los videógrafos de Marçal. El incidente terminó en la comisaría.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Flávio llegó junto a la expresidenta de Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, portavoz económica de su campaña. Poco después llegó el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), junto con el senador electo André do Prado (PL).

Lula llegó con la primera dama, Janja. También asistieron aliados como el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) y su esposa Lu Alckmin, los exministros Fernando Haddad, Simone Tebet y Marina Silva, el abogado Marco Aurélio Carvalho, los diputados André Janones (Rede-MG) y Tabata Amaral (PSB-SP), así como el exalcalde de Recife, João Campos.

El candidato del Partido de los Trabajadores tuvo más invitados que Flávio, pero como no había suficiente espacio en el estudio, solo se permitió la entrada a los miembros de su campaña. Otros aliados lo vieron por una pantalla en el exterior.

Fuera del canal, se desató una "batalla" de simpatizantes. Cientos de personas vestidas con camisetas rojas y portando banderas de Lula se congregaron en la calle, coreando consignas críticas contra Flávio desde las 5 de la tarde. También instalaron una pantalla móvil en la calle. Los seguidores de Flávio, vestidos de verde y amarillo, también se reunieron en la calle, aunque en menor número.

Sospecha de bomba en el recinto

Un equipo de desactivación de explosivos analizó un paquete sospechoso hallado cerca del estudio de Band TV este domingo, luego del debate presidencial. El equipo descartó la presencia de un artefacto explosivo.

"En las inmediaciones de Band, un equipo de desactivación de explosivos está analizando un paquete encontrado. Ya lo están evaluando con todo el equipo", declaró el periodista Rodolfo Schneider en el programa de Canal Livre antes de que concluyera el análisis.

Brasil: escuadrón antibombas descartó que hubiera un artefacto explosivo en las inmediaciones del canal donde se hizo el debate presidencial Foto: Hyndara Freitas/O Globo, GDA

Más de 50 minutos después de finalizado el debate, los periodistas seguían sin poder salir de Band. La salida principal estaba bloqueada por orden de la Policía Civil. Inicialmente, las instrucciones eran esperar la autorización de la Dirección General de Seguridad (GSI) para que el presidente de la República pudiera salir.

Con información de O Globo/GDA