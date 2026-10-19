Análisis del debate en Brasil: Lula y Bolsonaro apostaron a las provocaciones y los clips para redes

Con más agravios personales que propuestas, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro debatieron anoche por primera vez en televisión, a una semana de la segunda vuelta electoral en Brasil. El próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo el balotaje para definir quién será el próximo presidente del país vecino.

Hay analistas que dicen que Flávio estuvo más tranquilo y marcó la agenda, sobre todo en seguridad. Otros dicen que Lula, con más oficio, le ganó en los cruces directos pero que también, por momentos, estuvo titubeante.

El debate pareció pensado más para las redes sociales que para convencer a los indecisos: frases cortas, provocaciones y una escena final en la que la mediadora le pidió a Flávio que dejara de caminar detrás de Lula, en una imagen más cercana a un clásico del fútbol que a un debate presidencial.

Encendidos. Lula se alejó en un momento de Bolsonaro para marcar “distancia con miliciano”, según dijo, en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Rio de Janeiro. Bolsonaro respondió que era mejor tenerlo lejos porque la “billetera puede ser robada”, y mostró una anotación en la palma de su mano: “Corrupto”. Así fue solo el arranque. Foto: EFE

Con un empate técnico y un rechazo cercano al 45% para ambos, el objetivo parecía ser evitar errores y generar momentos que circularan en redes.

Algunas de las frases más fuertes de Bolsonaro hacia su opositor fueron: “Lo que ya no hizo este gobierno en tantos años, no lo hará”; “Lula solo quiere una nueva presidencia; yo puede prometer y hacer lo que él no pudo complir”; “Su gobierno se relaciona con narcoterroristas y coopera con esos grupos”; “Lula está más preocupado por los delincuentes que por las víctimas”.

Por su parte, Lula lanzó que “el apoyo a los trabajadores (que promete Bolsonaro) es literatura, porque él nunca trabajó. No sabe lo que es el mundo del trabajo”; “Brasil va a votar un retroceso con los Bolsonaro, porque no son ni capaces de decir la verdad”; “Conmigo, les doy garantía de dar continuidad a la democracia en el país”; “He notado que la familia Bolsonaro está subordinada al gobierno estadounidense”.

Qué dicen las encuestas de cara al balotaje en Brasil

Un sondeo de Atlas/Bloomberg, que se realizó entre el martes 13 y este domingo 18, Flávio Bolsonaro aparece primero con el 49,8% y Lula segundo con el 47,6%.

La diferencia en favor del candidato opositor es más amplia que el margen de error, por lo que se sitúa como favorito. Un 2,6% de personas dicen que votarán en blanco o anulado o que aún no saben.

En votos válidos, los porcentajes se traducen en 51,1% del opositor contra 48,9% del presidente que va por la reelección. Este sondeo contó con una muestra de 4.998 encuestados y tiene un margen de error de un punto porcentual para arriba o para abajo.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

En la encuesta de BTG/Nexus, que se hizo entre el viernes y el domingo con una muestra de 2.002 entrevistados y que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, en la respuesta espontánea hay 44,5% para cada uno de los candidatos.

Además hay 4,7% de votos en blanco o nulo y 6,2% de indecisos (los sucesivos redondeos pueden implicar que la suma de porcentajes no dé exactamente 100).

En la pregunta que se denomina estimulada o guiada, en la que se les da a los encuestados la lista de opciones, Bolsonaro avanza al 46,5% y Lula queda segundo con 45,9% (en este caso la distancia se encuentra dentro del margen de error). El voto en blanco o anulado se mantiene en 4,7% pero descienden los indecisos o las personas que no responden, que pasan a 2,9%.