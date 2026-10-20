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El País Mundo

Campaña de Lula exigirá la anulación de la candidatura de Bolsonaro por "interferencia" de Meta

El equipo del presidente presentará este martes ante el Tribunal Superior Electoral un recurso contra el gigante tecnológico por presunta "manipulación algorítmica" a favor de Flávio Bolsonaro.

El País
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20/10/2026, 15:14
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El presidente de Brasil y candidato por el Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión con aliados políticos.
Lula da Silva.
Foto: AFP

La campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pedirá este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival Flávio Bolsonaro por una supuesta "interferencia" de Meta en el balotaje del próximo domingo, dijo a la AFP una fuente del equipo lulista.

La gigante tecnológica estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias del campo de Luiz Inácio Lula da Silva por favorecer presuntamente en sus plataformas al senador del Partido Liberal.

Aunque Meta alega que las acusaciones de haber tomado partido son "falsas", ha admitido fallos como la desactivación de anuncios de Lula, que atribuyó a "problemas técnicos" que no habrían afectado solo a Brasil.

Brasil: la justicia electoral exige a Meta probar en 24 horas que trata igual a Lula y a Flávio Bolsonaro

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND.
Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND.
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

El equipo del presidente presentará este martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) un recurso por "manipulación algorítmica" de Meta, que incluye un pedido de anulación de la candidatura de Bolsonaro, según una fuente de la campaña.

La información fue revelada primeramente por el diario brasileño Folha de S. Paulo.

Meta y los abogados de ambas campañas se encontrarán este martes en una reunión en el TSE, informó una fuente del tribunal a la AFP.

Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato no consecutivo frente a su rival de 45 años, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

Los sondeos los muestran en empate técnico, tras una primera vuelta el 4 de octubre en la que Lula obtuvo 45% de los votos y Bolsonaro 47%.

Con información de AFP

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