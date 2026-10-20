Escenario cerrado y máxima tensión: qué muestra la última encuesta en Brasil a pocos días de la definición

Una nueva encuesta se divulgó en la mañana del martes en Brasil y revela un escenario apretado para la segunda vuelta electoral de este domingo 25 de octubre, aunque Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia por la oposición, lidera y Lula da Silva, mandatario que busca la reelección, aparece por detrás.

El estudio de opinión pública corresponde a Real Time Big Data y se realizó entre el jueves 15 y el lunes 19 de octubre, con 2.000 entrevistas telefónicas y un margen de error de dos puntos porcentuales.

Escenario ajustado y cifras clave del último sondeo

En las respuestas espontáneas, 47% de los encuestados respondió que votará a Bolsonaro y 44% por Lula, mientras que 5% votaría en blanco o anulado y un 4% aún no sabe o no contestó.

En las respuestas estimuladas o guiadas, tras darle a los encuestados la lista de opciones posibles, Bolsonaro reúne 48% de intención de voto y Lula 45%, los votos en blanco o nulos se mantienen en 5% y baja el porcentaje de indecisos a 2%.

En votos válidos, esto se traduce en 52% para Bolsonaro y 48% para Lula, en este estudio que fue divulgado en primer lugar por CNN Brasil.

El peso de la demografía: preferencias por género, edad e ingresos

Así como muestran otros estudios del mismo tipo, Bolsonaro es preferido entre los hombres y Lula entre las mujeres. Por rangos etarios, el candidato opositor gana entre los jóvenes de 16 a 34 años, y también en la franja que va de 35 a 59, pero el presidente es preferido entre los adultos de 60 años o más.

En cuanto a la diferencia por ingresos, Lula es favorito entre los pobladores que ganan hasta dos salarios mínimos, mientras que Bolsonaro gana en el grupo de dos a cinco salarios mínimos y con mayor ventaja entre quienes tienen ingresos por más de cinco salarios mínimos.

Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según la mayoría de las encuestas. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Lula es favorito entre los católicos, Bolsonaro entre los evangélicos. Con una distancia muy corta y dentro del margen de error, Lula gana entre quienes no tienen religión o quienes practican una diferente.

Previo la primera vuelta, esta encuestadora había indicado que Lula era favorito para esa instancia, situación que se revirtió con el triunfo de Bolsonaro. Sin embargo, la firma ya señalaba que el candidato opositor corría con ventaja para el balotaje, algo que se mantiene hasta ahora.

Qué dicen las otras encuestas divulgadas en las últimas horas

En tanto, este lunes se divulgaron otras tres encuestas correspondientes a Atlas/Bloomberg, Nexus/BTG y PoderData/AYA.

La de Atlas/Bloomberg, que se realizó entre el martes 13 y este domingo 18, contó con una muestra de 4.998 encuestados y tiene un margen de error de un punto porcentual para arriba o para abajo. En este caso, Flávio Bolsonaro aparece primero con el 49,8% y Lula segundo con el 47,6%. La diferencia en favor del candidato opositor es más amplia que el margen de error, por lo que se sitúa como favorito. Un 2,6% de personas dicen que votarán en blanco o anulado o que aún no saben.

En votos válidos, los porcentajes se traducen en 51,1% del opositor contra 48,9% del presidente que va por la reelección.

Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según la mayoría de las encuestas. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

En la encuesta de BTG/Nexus, que se hizo entre el viernes y el domingo con una muestra de 2.002 entrevistados y que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, en la respuesta espontánea hay 44,5% para cada uno de los candidatos. Además hay 4,7% de votos en blanco o nulo y 6,2% de indecisos (los sucesivos redondeos pueden implicar que la suma de porcentajes no dé exactamente 100).

En la pregunta que se denomina estimulada o guiada, en la que se les da a los encuestados la lista de opciones, Bolsonaro avanza al 46,5% y Lula queda segundo con 45,9% (en este caso la distancia se encuentra dentro del margen de error). El voto en blanco o anulado se mantiene en 4,7% pero descienden los indecisos o las personas que no responden, que pasan a 2,9%.

Finalmente la encuesta de PoderData/AYA, también realizada entre viernes y domingo pero con 3.000 entrevistados y un margen de error de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro aparece primero con 49% y Lula detrás con 46%. Esta encuesta implica un giro con respecto a la que se divulgó días atrás por parte de la misma firma, ya que daba a ambos empatados en 47%.

En votos válidos, el estudio da 52% para Bolsonaro y 48% para Lula, volviendo a ampliar la ventaja para el candidato opositor luego del 50-50 de la semana pasada.