Sorpresa en Brasil: última encuesta sitúa a Flávio Bolsonaro y Lula empatados con el 50% de los votos válidos

Una reciente encuesta ubica a Flávio Bolsonaro y a Lula da Silva empatados en 50% de los votos válidos de cara al balotaje del domingo 25 de octubre. Se trata de una sorpresa dado que, hasta ahora, otros estudios de opinión pública habían mostrado relativa paridad pero con ventaja para el senador opositor. En todo caso, otras pesquisas habían indicado que había un empate técnico, por existir una distancia menor al margen de error, pero no una igualdad absoluta.

De la ventaja inicial al empate: cómo evolucionaron los sondeos

El pasado martes, una encuesta de PoderData/AYA indicaba que Bolsonaro tenía 48% de intención de voto y Lula 46%. En votos válidos, despejando los nulos, blancos e indecisos, Bolsonaro tenía 51% y Lula 49%. Sin embargo, la encuesta más reciente de la misma consultora los sitúa empatados.

El estudio se realizó entre el martes 15 y el jueves 16 de octubre con una muestra de 3.000 personas entrevistadas y un margen de error de 1,8 puntos porcentuales. En intención de voto, tanto Bolsonaro como Lula están empatados en 47%; los votos en blanco o anulados serían 4% y hay 2% de indecisos. Despejando estos últimos porcentajes es que se llega al 50% de votos válidos para cada contendiente.

En la primera encuesta que esta consultora había realizado luego de la primera vuelta, entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, el senador opositor llevaba seis puntos de ventaja en votos válidos sobre el presidente: en sus sucesivos estudios, la diferencia se ha ido acortando.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos presidenciales que disputarán el balotaje en Brasil. Fotos: AFP

Cómo es el electorado: quién lidera por género, edad y nivel educativo

En la encuesta más reciente (consignada por CNN Brasil), al igual que en las anteriores, Bolsonaro lidera ente los hombres y Lula entre las mujeres. Por edades, el presidente lidera entre los más jóvenes, de 16 a 24 años, pero el senador opositor gana en los dos rangos etarios siguientes, de 25 a 44 y de 45 a 59; finalmente el mandatario vuelve a ganar en el grupo de más de 60 años.

Por nivel de educación, Bolsonaro gana entre quienes nunca fueron a la escuela, Lula entre quienes solo cuentan con enseñanza fundamental (que en Uruguay sería equivalente a la escuela y los primeros años de liceo), Bolsonaro vuelve a ganar entre quienes tienen enseñanza media (últimos años de liceo) y Lula lleva ventaja entre quienes cuentan con estudios superiores.

En la diferencia por ingresos, Lula gana entre quienes cobran hasta dos salarios mínimos, Bolsonaro entre quienes cobran entre dos y cinco salarios mínimos y también en el grupo de mayor renta.

El senador brasileño y candidato presidencial por el Partido LiberaL, Flavio Bolsonaro, durante un mitin en Largo Glenio Peres, en Porto Alegre. Foto: AFP

Fidelidad partidaria y transferencia de votos de cara al balotaje del 25 de octubre

Con respecto al voto en la primera vuelta, Lula y Bolsonaro mantendrían la fidelidad de más del 90% de sus votantes de cara al balotaje. Sin embargo, Bolsonaro se llevaría mayores porcentajes de otros candidatos que ya no están en competencia: Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado. La diferencia en favor de Lula estaría entre quienes votaron en blanco o anulado y entre quienes no fueron a votar. En primera vuelta, el senador opositor e hijo de Jair Bolsonaro salió primero con 47% de los votos y Lula quedó segundo con 45%, pese a que la mayor parte de las encuestas daban un escenario opuesto.