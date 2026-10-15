Elecciones en Brasil: empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula según última encuesta de cara al balotaje

Según una encuesta de Datafolha publicada este jueves, el senador Flávio Bolsonaro (PL) cuenta con el 47% de la intención de voto en la segunda vuelta, frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obtiene el 45%. El resultado es un empate técnico, considerando un margen de error de dos puntos porcentuales. En los votos válidos, que excluyen los votos en blanco, nulos e indecisos, Flávio obtiene el 51% y Lula, el 49%.

En la ronda anterior, cuyos resultados se publicaron la semana pasada, Flávio obtuvo el 49% de las intenciones de voto y Lula, el 45%. En los votos válidos, el simpatizante de Bolsonaro alcanzó el 52% y el candidato del PT el 48%.

Esta es la primera encuesta del instituto publicada después de que el Senado aprobara, el miércoles por la noche, el fin del horario de trabajo 6x1. Dado que los investigadores también realizaron trabajo de campo el jueves, es posible que los resultados reflejen, al menos parcialmente, los efectos del avance del proyecto de ley.

Una de las principales apuestas de Lula para intentar darle la vuelta a la contienda presidencial frente a Flávio, tras ir por detrás de su rival por casi dos puntos porcentuales en la primera vuelta, fue el cambio en la jornada laboral, que contó con amplio respaldo en el Senado, con 75 votos a favor y solo uno en contra. Incluso el propio Flávio Bolsonaro rectificó el discurso que había estado adoptando y decidió respaldar la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC).

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro Foto: AFP

Rechazo

Los datos muestran que Lula es rechazado por el 46% de los votantes, mientras que el 44% afirma que no votaría por Flávio bajo ninguna circunstancia.

El actual presidente mantuvo el mismo índice de desaprobación que en la encuesta anterior, la primera tras la primera ronda de votación. Mientras tanto, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (PL) subió un punto respecto al sondeo publicado el día 8.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro junto a su hijo y candidato presidencial Flávio Bolsonaro. Foto: EVARISTO SA/AFP

Los investigadores de Datafolha salieron a las calles entre el 13 y el 15 de octubre y realizaron 2.520 entrevistas cara a cara.

La encuesta, encargada por el periódico Folha de S. Paulo, tiene un nivel de confianza del 95%.

O Globo/GDA