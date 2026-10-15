Recta final en Brasil: qué dicen los últimos sondeos y cómo Lula busca seducir al electorado

A solo diez días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, Flávio Bolsonaro se mantiene primero en las encuestas de intención de voto, aunque dentro del margen de error que marcan los sondeos, mientras Luiz Inácio Lula da Silva busca seducir al electorado con una ola de medidas de alto impacto.

Ayer miércoles una encuesta de Quaest muestra al senador Flávio Bolsonaro con el 46%, mientras que el presidente Lula da Silva obtiene el 44%.

El resultado es un empate técnico, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales. Los datos también indican que el 1% de los votantes están indecisos, y otro 9% afirma que votará en blanco, anulará su voto o no votará.

Encargada por Globo y TV Globo, esta es la primera encuesta realizada por el instituto tras la primera vuelta, en la que Flávio aventajó a Lula. El 4 de octubre, las urnas mostraron que el senador del Partido Liberal obtuvo el 47% de los votos válidos, frente al 45% del candidato del Partido de los Trabajadores.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio del Planalto. Foto: AFP

En la encuesta espontánea, donde no se presentan los nombres de los candidatos a los encuestados, Flávio Bolsonaro obtiene el 43% y Lula, el 42%. Los votantes indecisos alcanzan el 7%, mientras que los votos en blanco y nulos representan el 8%.

El instituto también preguntó a los encuestados qué les generaba más temor: la reelección de Lula o el regreso de los Bolsonaro. En la encuesta de ayer miércoles, ambos parecen estar empatados en este aspecto, con un 43% cada uno.

En el caso de Lula, esta cifra representa la estabilidad desde el 21 de septiembre. En vísperas de la primera vuelta, Bolsonaro había registrado un 40%. Quaest realizó la encuesta a 2.154 personas entre el 10 y el 13 de octubre. El nivel de confianza es del 95%.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, en acto de campaña en Brasilia. Foto: AFP

Ola de anuncios

Lula continuó ayer miércoles con la ola de anuncios de las últimas semanas con los que busca ampliar sus apoyos de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.

Con miras a impulsar la industria nacional de los videojuegos, Lula firmó ayer un decreto que reglamenta el marco jurídico aprobado en 2024 y establece directrices para fomentar la producción nacional, facilitar la formación profesional y proteger la propiedad intelectual.

Brasil cuenta con unos 115 millones de usuarios de videojuegos, más de la mitad mujeres, y un mercado que mueve más de 12.000 millones de reales (unos 2.400 millones de dólares) al año en el país.

El senador brasileño de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, en Porto Alegre, Brasil. Foto: AFP

La medida se suma a otros anuncios del mandatario que abarcan ayudas para los sectores más pobres, subsidios a los combustibles y beneficios para pequeños empresarios, en una campaña marcada por la necesidad de conquistar votos luego de quedar en segundo lugar en la primera vuelta.

Flávio Bolsonaro criticó el aluvión de ayudas y, el martes, dijo que Lula está intentando “comprar votos” con el anuncio de un plan para condonar las deudas de los pequeños empresarios.

Evangélicos

Lula también continuó con su lucha para conquistar votos de los evangélicos. En una carta, Lula echó mano de medidas anunciadas en las últimas semanas para acercarse a las familias evangélicas, como la prohibición de las apuestas deportivas y de los casinos en línea.

Este tipo de actividades, que son rechazadas tajantemente por ese segmento religioso, fueron desactivadas por el Gobierno de Lula por sus efectos sobre el endeudamiento de las familias. En la misiva, Lula también reivindicó su propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con dos días de descanso.

Partidarios del presidente y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia. Foto: AFP

“He decidido escribirles con el corazón abierto”, comienza la misiva del mandatario, que manifiesta su “respeto absoluto” por todas las religiones y recalca que todas tienen en común “el compromiso de cuidar de las familias brasileñas”.

De esta manera, Lula se dirigió a un grupo que representa cerca del 27% de la población brasileña y que, a su vez, es el segmento social con más predisposición (un 66% del total) a votar por Flávio Bolsonaro, según la última encuesta de la firma demoscópica Datafolha.

En su carta, el candidato del PT manifiesta que, “si no hubiera sido por la mano bondadosa de Dios”, no habría llegado a estar disputando un cuarto mandato y que es “guiado por Él” que sigue luchando por las familias del país “con medidas concretas; no con discursos vacíos, como hacen otros”.

Por otra parte, Lula alude directamente a un bulo, que ya fue divulgado durante los comicios de 2022 y que afirmaba que pretendía cerrar miles de iglesias evangélicas. “Nunca podrán acusarnos de estar comprometidos con políticas que destruyen vidas, cierran templos o no demuestran respeto, como nos enseñó Jesús”, dice.

OGlobo (GDA), EFE, AFP

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, durante un mitin en Largo Glenio Peres, en Porto Alegre. Foto: AFP

PT denunciará a Meta en la OEA

Luiz Inácio Lula da Silva ordenó a su partido que denuncie a la gigante tecnológica Meta ante la OEA por “interferencia” en las elecciones, informó ayer miércoles su campaña. El Partido de los Trabajadores (PT) sostiene que Meta lo perjudica con restricciones a sus contenidos en Instagram y WhatsApp.

La empresa estadounidense ha tachado de “falsa” esa acusación y alegó “problemas técnicos” que no habrían ocurrido sólo en Brasil. Llegó la hora de denunciar (a Meta) ante la comunidad internacional, empezando por la OEA”, anunció el secretario de comunicación del PT, Éden Valadares.