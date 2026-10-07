Flávio suma apoyo de partidos que integraron el gobierno y Lula sale al ataque: "Los asesinos votan a Bolsonaro"

Flávio Bolsonaro sumó en las últimas horas sus primeros apoyos extrapartidarios para la segunda vuelta del 25 de octubre. En algunos casos, esos apoyos llegaron de partidos hasta ahora aliados al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que luego del resultado de la primera vuelta del domingo -quedó dos puntos debajo de Flávio Bolsonaro- ve seriamente comprometida sus posibilidades de reelección para un cuarto mandato.

El PP (Progresistas) y Unión Brasil, que conforman una federación, declararon ayer martes su apoyo a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal que el domingo en la primera vuelta, contra todo pronóstico, obtuvo el 47% de los votos, contra el 45% de Lula.

Ambos partidos cuentan con representantes en el gabinete del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y se mantuvieron neutrales en la primera vuelta, cuando el actual presidente aún era considerado el favorito.

La decisión de la federación se anunció tras una reunión de las directivas nacionales de ambos partidos con los presidentes de las direcciones estatales, diputados y senadores. Según la senadora Tereza Cristina (PP), líder del partido en el Senado, la decisión fue unánime y los ambos partidos “cerraron filas” en apoyo a Flávio Bolsonaro.

El presidente de Brasil y candidato por el Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión con aliados políticos. Foto: AFP

El PP cuenta con miembros que apoyaron a Lula en la primera vuelta y continuarán respaldándolo en el balotaje, como el gobernador electo de Paraíba, Lucas Ribeiro.

Unión Brasil, por su parte, tuvo representantes en el gobierno de Lula. Sin embargo, rompió con el gobierno y estipuló que sus miembros debían abandonar sus cargos en septiembre de 2025, si bien algunos pocos se quedaron.

Hoy miércoles por la mañana está previsto un acto en Brasilia con Flávio Bolsonaro y representantes de los partidos PP y Unión Brasil.

Flávio Bolsonaro también se reunió ayer con el presidente del partido Republicanos, Marcos Pereira, para recabar su apoyo. Está prevista una reunión con el grupo parlamentario de este partido para la tarde de hoy miércoles.

Si bien la decisión de estos partidos del llamado “Centrão” -un grupo clave en el Congreso brasileño- representa un revés para Lula, ya era probable entre los allegados al PT.

Otro apoyo que concretó ayer Flávio Bolsonaro fue el del exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático, PSD), quinto en la primera vuelta del domingo con el 2,18 % de los votos.

Un partidario del senador derechista y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro. Foto: AFP

Flávio Bolsonaro viajó hasta Goiania para escenificar su alianza con Caiado, un histórico adversario de Lula, muy vinculado con la influyente industria agropecuaria brasileña.

Caiado compareció al lado de Flávio Bolsonaro ante un grupo de militantes y afirmó que es un honor “poder recibir al próximo presidente de la República”.

El exgobernador llamó a “derrotar al PT” de Lula en la segunda vuelta, entre los gritos de “ministro, ministro, ministro” de sus seguidores para que forme parte de un eventual gabinete de Flávio Bolsonaro.“¡Lula, usted robó el futuro de Brasil!”, exclamó.

El respaldo de Caiado y de los otros partidos se enmarca dentro de la estrategia de Flávio Bolsonaro para ampliar su base de apoyo de cara al balotaje. “Estamos aquí por un objetivo mucho mayor que todos nosotros, que es nuestro país”, expresó el candidato del Partido Liberal (PL), quien prometió inspirarse en las políticas de seguridad de Caiado y traer “mucha inversión” a Goiás en caso de ganar en las urnas.

Caiado es el segundo candidato presidencial derrotado que declara su apoyo a Flávio después del exgobernador liberal de Minas Gerais Romeu Zema, que apenas consiguió el 0,27% de los votos. “Voto contra el PT y por Flávio Bolsonaro; Brasil no aguanta cuatro años más de Lula”, declaró Zema en un video en redes sociales.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva vota este domingo en un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo. Foto: EFE/ Sebastião Moreira.

Por otro lado, los aspirantes que terminaron en tercera y cuarta posición, el escritor Augusto Cury (2,89%) y el ultra Renan Santos (2,24%), respectivamente, no se han decantado ni por Lula ni por Flávio.

Flávio Bolsonaro recibió el lunes el apoyo del expresidente Michel Temer, quien dijo que Brasil “quiere un camino diferente” al que ofrece Lula.

El apoyo de Temer no es una sorpresa, por su animadversión con Lula, quien lo ha llamado “golpista” en incontables ocasiones por haber asumido el poder tras la destitución de Dilma Rousseff (PT) en 2016. Temer era entonces vicepresidente.

En medio de estos anuncios de apoyos a Flávio Bolsonaro, Lula pasó ayer definitivamente al ataque contra su adversario. Tras una estrategia enfocada en los resultados de su administración, Lula parece que ahora apostará por fomentar el rechazo a Flávio Bolsonaro.

Ayer compartió en sus redes sociales un vídeo electoral titulado: “Los asesinos votan a Bolsonaro”. La pieza, de cerca de un minuto y medio, recoge el testimonio de condenados o implicados en asesinatos mediáticos declarando su voto a Flávio Bolsonaro.

Lula también apostó por el factor miedo al alertar de que si pierde, su contrincante impulsará recortes en los principales programas sociales. OGlobo (GDA), EFE y AFP

Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, y el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: O Globo GDA

Quiere que su padre le ponga la banda

Flávio Bolsonaro, vencedor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, dijo ayer martes que pretende que su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, preso por golpismo, le ponga la banda presidencial si gana la segunda vuelta el 25 de octubre. “¡Van a ver al presidente Jair Bolsonaro poniéndole la banda presidencial a su hijo!”, prometió en un mitin en la ciudad de Goiânia.

El candidato del Partido Liberal reiteró su intención de que, si se alza con la victoria en segunda vuelta, sea su padre el que le ponga la banda presidencial en su posible investidura.

El paso de la banda presidencial es uno de los momentos más simbólicos de la asunción de poder en Brasil y suele ser el antecesor en el cargo el que le coloca la cinta a su sucesor. Esa tradición se rompió en 2023, cuando Jair Bolsonaro se fue a Estados Unidos días antes de terminar su mandato.

En consecuencia, Lula eligió a un grupo de personas como representantes de la sociedad para que le pusieran la banda presidencial.