Estrategias y aliados clave: cómo jugarán Flavio Bolsonaro y Lula para captar votos, bajar abstención y rechazo

Tras avanzar a la segunda vuelta en primer lugar, el candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, cuenta con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para ampliar su ventaja en el estado y se espera que viaje con su aliado por todo el país.

También apuesta por el declive del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un intento por presentarlo como una figura política obsoleta. Mientras tanto, la campaña del actual presidente busca aumentar su ventaja en el Noreste y reforzará el papel de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, con el objetivo de atraer a los votantes de centro.

La campaña de Flávio mantendrá su postura anti-PT (Partido de los Trabajadores), centrándose en la seguridad pública y el aumento del coste de la vida, y lanzará una ofensiva para acercarse a los aliados que salieron fortalecidos de las elecciones, como los gobernadores que ganaron en la primera vuelta.

La ventaja obtenida en la primera vuelta, en la que recibió el 47% de los votos frente al 45% de Lula, llevó a la campaña de Flávio a descartar, en esta fase inicial, una profunda revisión de su estrategia. Se considera que el candidato necesita ampliar su electorado sin abandonar el discurso que lo impulsó al liderazgo.

Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil por el Partido Liberal. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Para lograrlo, la estrategia consiste en invertir en los votantes de los candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos, Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (Novo), que fueron derrotados. En conjunto, Renan, Caiado y Zema obtuvieron 5,6 millones de votos. Se espera que Zema declare su apoyo a Flávio junto con el partido Novo en los próximos días, mientras que Caiado aún no ha anunciado su voto, y sus aliados creen que podría evitar respaldarlo formalmente.

La campaña sigue apostando por captar parte de los 2,6 millones de votos del exgobernador de Goiás. De Renan, que obtuvo 2,67 millones, tampoco se espera que apoye a ninguno de los dos candidatos y tiende a fomentar los votos nulos, una directriz que Flávio cree que no será acatada por todo su electorado.

Según la campaña, la tarea más difícil será ganarse a los 3,4 millones de votantes de Cury y a quienes no eligieron a ningún candidato en la primera vuelta. En este ámbito, la estrategia consiste en explotar el descontento con el gobierno y dar mayor visibilidad a los temas económicos que afectan a la vida cotidiana, especialmente los precios y el poder adquisitivo, sin depender únicamente de la identificación con la derecha.

El equipo también pretende captar a algunos de los votantes que se abstuvieron o votaron en blanco o nulo, un grupo considerado como una fuente adicional de votos en una contienda donde Flávio ya parte cerca de la mayoría necesaria.

Lula da Silva en el cierre de campaña previo a las elecciones Foto: AFP

La búsqueda de estos votantes también tendrá un componente territorial. La campaña pretende concentrar sus esfuerzos en los tres distritos electorales más grandes y aprovechar los resultados de los aliados que salieron fortalecidos de las urnas.

Se espera que Tarcísio de Freitas, reelegido en San Pablo, se involucre más en la campaña y podría aportar miembros de su equipo, especialmente de las áreas de marketing y redes sociales.

En Minas Gerais, Flávio contará con Cleitinho Azevedo (Republicanos), gobernador electo, y Nikolas Ferreira (PL), quien obtuvo más de 3 millones de votos para diputado federal. En Río de Janeiro, también se espera que Douglas Ruas (PL) participe en los actos de campaña.

Sin embargo, la intención no es limitar a estos líderes a las fronteras de sus estados. Tarcísio ya se ha puesto a disposición para participar en eventos fuera de San Pablo, y los nombres con atractivo para segmentos específicos se trasladarán según el público al que la campaña pretenda llegar. Nikolas debería seguir siendo convocado para eventos dirigidos principalmente a votantes jóvenes y cristianos.

El candidato presidencial afirmó que la “era del PT” ha terminado e insistirá en rechazar a Lula como baza para salir victorioso en la segunda vuelta.

Un hombre camina frente a una tienda de banderas con la imagen del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y del candidato Flávio Bolsonaro. Foto: EFE

Los planes de Lula

En el caso de Lula, el reto es lograr un cambio sin precedentes: jamás un candidato presidencial que iba por detrás de su oponente en la segunda vuelta ha resultado victorioso. La necesidad obligará a un giro en la campaña.

El plan incluye intentar ampliar la ventaja en el Noreste, donde superó a Flávio y el PT reeligió a tres gobernadores, y reducir la abstención. En la primera vuelta, 33,4 millones de votantes no acudieron a las urnas, una tasa del 21,08%, la más alta desde 1998 y un récord en cifras absolutas.

La estrategia del PT debería comenzar por intentar ampliar el apoyo en los estados donde Lula y los candidatos del PT ya han tenido buenos resultados, especialmente en el Noreste, donde el PT reeligió a los gobernadores Rafael Fonteles en Piauí, Elmano de Freitas en Ceará y Jerônimo Rodrigues en Bahía. También se hará hincapié en aumentar los votos en Minas Gerais, donde Lula ganó en 2002 pero fue derrotado por Flávio en esta ocasión.

Lula también debería dar mayor protagonismo a Alckmin, en un esfuerzo por atraer a los votantes centristas.

El candidato a la presidencia de Brasil por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, durante un acto de campaña en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE

“Nadie en este país tiene la autoridad moral para hablarme a mí y a Alckmin sobre política fiscal y responsabilidad fiscal. Por lo que él hizo en el estado de San Pablo y lo que nosotros hicimos en Brasil”, dijo Lula el domingo por la noche, tras el anuncio de los resultados.

Sectores dentro del gobierno y de la campaña criticaron a Alckmin por no haber tenido un papel destacado en la primera vuelta. Se considera que el candidato a la vicepresidencia está mejor posicionado para conectar con un segmento del electorado que se resiste a Lula y al PT. Según el plan definido tras los resultados de la primera vuelta, el candidato a la vicepresidencia debería aparecer con mayor frecuencia en las transmisiones televisadas de la campaña.

Los asesores también creen que pueden aprovechar la impopularidad de Flávio y continuarán vinculándolo con el escándalo de fraude del Banco Maestro; Lula se ha referido al caso como la “orgía del Maestro”. Las encuestas indican altos niveles de rechazo para ambos candidatos: según Quaest, Flávio es rechazado por el 56% de los votantes y Lula por el 55%. OGlobo (GDA) / Jennifer Gularte y Luisa Marzullo

Partidarios del presidente de Brasil y candidato Luiz Inácio Lula da Silva reaccionan tras conocerse los resultados de las elecciones en São Paulo. Foto: AFP

Estados Unidos reabre servicios consulares en Brasil

Estados Unidos retomó con normalidad sus servicios consulares en Brasil ayer lunes después de suspenderlos “por motivos de seguridad” el viernes, dos días antes de las elecciones presidenciales, regionales y legislativas. Según informó a EFE un portavoz del Departamento de Estado, los servicios consulares se retomaron con normalidad ayer, un día después de la primera vuelta electoral, en la que el opositor Flávio Bolsonaro sacó casi dos puntos de ventaja al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se medirá en el balotaje.

“La Administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses”, refirió esta fuente ante las distintas acusaciones por injerencia. El pasado viernes, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil “por motivos de seguridad”. Ese mismo día, la Policía Federal de Brasil ejecutó, de forma preventiva, dos órdenes de registro en San Pablo y en los alrededores de Brasilia para investigar presuntas amenazas contra objetivos estadounidenses.