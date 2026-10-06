Suba histórica en la bolsa y fortalecimiento del real: primeros impactos de la gran votación de Flávio Bolsonaro

El resultado de la primera vuelta electoral del domingo en Brasil no solo sorprendió por la gran votación de Flávio Bolsonaro, que arranca la campaña para el balotaje con dos puntos porcentuales arriba del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sino que ayer lunes tuvo su primer impacto en los mercados: la bolsa de San Pablo aumentó casi 8%.

La bolsa paulista cerró con un fuerte salto del 7,70%, tras el buen resultado de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta el domingo. El Ibovespa, su índice de referencia, llegó a subir más del 8% y terminó la jornada en los 206.911 puntos, su mayor nivel en la historia.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 4,1 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,00 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño. La bolsa reaccionó con euforia a la ventaja de casi dos puntos porcentuales obtenida por Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva. Ambos disputarán ahora el balotaje el próximo 25 de octubre.

Las acciones de la petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dispararon un 8,1% y alcanzaron su mayor valor en la historia del parqué, a pesar de la reducción del precio internacional del barril de crudo.

Flavio Bolsonaro en el cierre de campaña previo a las elecciones Foto: AFP

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la concesionaria de carreteras Ecorodovias (+24,6%) y los de las tiendas Magazine Luiza (+24,1%). Del otro lado, los títulos que más perdieron fueron los de la papelera Suzanno (-5,5%) y los de la fabricante aeronáutica Embraer (-3,3%).

Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza el balotaje del 25 de octubre. El senador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% de Lula.

Dentro de tres semanas, Flávio Bolsonaro podría sumar a Brasil a la lista de países que viraron a la derecha en los últimos tiempos como Chile, Perú y Colombia, apoyados por Donald Trump. Flávio Bolsonaro sumó 56 millones de votos, más que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2018 y de 2022.

El avance del bolsonarismo se sintió también en el Congreso. El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro casi duplicó sus escaños en el Senado y subió con fuerza en la Cámara de Diputados. La ex primera dama Michelle Bolsonaro y otros dos hijos de Jair Bolsonaro conquistaron escaños.

En un quiosco de periódicos de Río de Janeiro, Brasil, se pueden ver ejemplares que muestran la cobertura de las elecciones presidenciales de Brasil. Foto: AFP

Flávio Bolsonaro ganó además en los tres estados con más electores del país, San Pablo, Rio de Janeiro y Minas Gerais. “Está decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores” de Lula, llegó “el cambio en nuestro país”, aseguró triunfante el domingo en Brasilia.

El PT ha gobernado Brasil desde 2003, salvo durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Durante la campaña, Flávio prometió combatir el alto precio de la carne y otros productos, y mano dura contra la inseguridad rampante. Además, anticipó un ajuste fiscal para contener el incremento de la deuda pública registrado durante el tercer mandato de Lula.

Durante su tercer mandato, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del costo de vida y están hastiados con la delincuencia.

Votantes de Flávio Bolsonaro levantan un muñeco que muestra al presidente Lula da Silva con ropa de preso. Foto: DOUGLAS SHINEIDR/AFP

“Los brasileños están preocupados por cosas concretas como los precios en los supermercados, el miedo a ser asaltados y las deudas de las tarjetas de crédito”, dijo a la AFP el analista político Thomas Traumann. Pero “no por conceptos abstractos como la soberanía o la importancia de Lula en la historia”, agregó.

Lula, de 80 años y en busca de un cuarto mandato, admitió que el resultado fue “inesperado”. “Estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño”, dijo en San Pablo.

Flávio Bolsonaro agradeció el apoyo del presidente argentino, Javier Milei, y auguró una mejor relación bilateral si gana el balotaje. “¡Gracias, mi amigo @JMilei! ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!”, dijo ayer Flávio en sus redes sociales.

El candidato del PL reaccionó a una publicación del gobernante argentino en la que felicitó a su “querido amigo” por “esta histórica elección ante el comunista de Lula”. “LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL”, afirmó Milei, que ayer llamó “zurdo comunista” a Lula en su cuenta de la red social X.

Obrigado, meu amigo @JMilei ! Muito em breve nossas nações estarão mais próximas!

Deus no comando! https://t.co/ZVxdTgvzbk — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2026

El presidente argentino ha apoyado de forma enfática a Flávio Bolsonaro, a quien acompañó en el lanzamiento de su candidatura en San Pablo, en julio pasado. Ese episodio generó una grave crisis diplomática entre Brasil y Argentina, ya que Milei en ese acto se refirió a Lula con calificativos como “ladrón”.

A partir de ahí, Brasil rebajó el nivel de la relación con Argentina, convocó al embajador argentino en Brasilia y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires. Lula ha denunciado intentos de injerencia extranjera en el proceso electoral de este año, en especial de Estados Unidos. AFP, EFE