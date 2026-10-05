Bolsonaro o Lula da Silva: a quién puede favorecer en el balotaje los votos de los candidatos que perdieron

Fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, los candidatos de la llamada tercera vía adoptaron posturas distintas respecto a la disputa entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y el senador Flávio Bolsonaro (PL). Mientras que Romeu Zema (Novo) anunció que se opondrá al PT, Ronaldo Caiado (PSD) declaró que discutirá su posición con el partido. Augusto Cury (Avante) y Renan Santos (Missão), por su parte, descartaron manifestar su apoyo a cualquiera de los dos.

Las manifestaciones tuvieron lugar el domingo por la noche, después de que el recuento de votos confirmara la continua polarización entre los partidarios del Partido de los Trabajadores (PT) y los de Bolsonaro. Los candidatos también hicieron balance de sus campañas, desde celebrar el avance de la derecha hasta reconocer un resultado muy alejado de las expectativas.

Zema celebra el auge de la derecha y anuncia su oposición al PT

Tras votar en Araxá por la mañana y seguir el recuento de votos en Belo Horizonte, el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, declaró estar satisfecho con el desempeño de la derecha. Con el 99,99% de los votos escrutados, el candidato del partido Novo obtuvo el 0,27%.

Aunque no mencionó directamente a Flávio Bolsonaro, Zema anunció que se opondrá al PT en la segunda vuelta.

"Estoy muy satisfecho con los resultados electorales. Quedó claro que la derecha avanzó mucho más de lo que indicaban las encuestas. Con este avance de la derecha, los intocables deben estar temblando. Dondequiera que esté el PT en la segunda vuelta, estaré en su contra", declaró.

Romeu Zema, ex gobernador de Minas Gerais. Foto: Cristiano Mariz / Agência O Globo

Zema también celebró el desempeño de Novo, afirmando que el partido cumplió con los requisitos del umbral electoral con la elección de "tres senadores y ocho o más diputados federales".

"Misión cumplida. El Partido Nuevo ha alcanzado el umbral electoral y la derecha se ha fortalecido. Continuaremos. Siempre contra el PT. Mi más sincero agradecimiento a todos. Que Dios bendiga a Brasil", escribió en redes sociales.

La jornada electoral del candidato también estuvo marcada por la polémica: Zema entró a la cabina de votación con un teléfono celular, un incidente que el Tribunal Electoral Regional de Minas Gerais anunció que investigará. Al ser interrogado, el exgobernador dijo que había llevado el dispositivo "por costumbre", negó haberlo usado y afirmó que su hoja de apuntes estaba en papel.

Caiado espera conversación con Kassab

El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, declaró que discutirá con el partido PSD a qué candidato apoyar en la segunda vuelta. Antes de anunciar una decisión, tiene previsto reunirse con el presidente nacional del partido, Gilberto Kassab, a quien agradeció su apoyo a la candidatura.

"En este momento, como saben, mantendré mi coherencia, pero nunca haré ninguna declaración sin antes reunirme con el presidente de mi partido, Kassab", afirmó.

Al valorar su participación, Caiado afirmó que se retiraba de la contienda orgulloso de la campaña y de las propuestas que presentó, basadas en su experiencia gobernando Goiás.

"No gané, pero caí de pie. Caí con orgullo, con honor, con dignidad, con valentía y con la responsabilidad de representar a mi gente de Goiás en el escenario nacional", declaró.

Ronaldo Caiado dice que hablará con Kassab sobre la segunda vuelta. Foto: Reproducción / TV Anhanguera.

El exgobernador calificó las elecciones de "atípicas" y se quejó de la falta de debates. Según él, otros asuntos desviaron la atención de temas como la seguridad pública, la economía y la relación entre los poderes del Estado. También mencionó el endeudamiento de la población y las tasas de interés.

Caiado afirmó que esta era la undécima candidatura de su carrera y aseguró que continuará en la vida pública, trabajando a favor del gobernador electo Daniel Vilela (MDB), Gracinha Caiado, electa al Senado, y los demás miembros de la base de gobierno en Goiás.

"Nunca he sido un cobarde, nunca he huido de la lucha. Y seguiré aquí, ayudando, trabajando, apoyando todo lo que sea posible", afirmó.

Al ser consultado sobre una posible nueva candidatura, no indicó tener planes de postularse para otro cargo. Bromeó diciendo que sus hijas y Gracinha habían decidido que debía descansar, pero recalcó que seguirá de cerca la política estatal y nacional.

Cury descarta brindar apoyo y afirma que el proyecto continuará

En tercer lugar, Augusto Cury agradeció a los votantes y afirmó que su proyecto político "no termina con las elecciones". Con el 99,99% de los votos escrutados, el escritor y médico obtuvo 3.429.197 votos, lo que equivale al 2,89% del total, el tercer porcentaje más alto.

Cury felicitó a los candidatos que pasaron a la segunda ronda, pero descartó respaldar a alguno de ellos.

"Guardaré absoluto silencio respecto a quienes pasen a la segunda vuelta. Nadie está autorizado a preguntar ni a decir en mi nombre que apoyará a alguno de los candidatos", declaró.

Sin experiencia previa en política electoral, Cury intentó presentarse como una alternativa a la polarización. Su candidatura alcanzó el 10% de las intenciones de voto en la encuesta de Quaest publicada a principios de setiembre, pero finalmente obtuvo menos de esa cifra.

Augusto Cury, candidato a la presidencia de Brasil. Foto: Maria Isabel/OGlobo

El candidato afirmó que su frustración no estaba relacionada con el porcentaje obtenido, sino con el alcance de las propuestas presentadas durante la campaña.

"El dolor que siento no es por haber obtenido el 3%. Para alguien que quizás sea nuevo en la política, eso sería una victoria. Lo que me entristece es que tenemos tantos proyectos que podrían cambiar este país para siempre, pero están al alcance de quienes son sabios".

Cury también afirmó que no tiene intención de dedicarse a la política y reiteró su defensa de su modelo de liderazgo, resumido en el lema "mentalidad capitalista y corazón social".

"No quiero dedicarme a la política; solo quiero sembrar la semilla en un país polarizado que ama muy poco, cuyos políticos aman muy poco a la nación brasileña y aman demasiado un proyecto de partido, un proyecto familiar, un proyecto de ego. Pero nosotros hicimos las cosas de otra manera", declaró.

En un comunicado, defendió la continuidad de propuestas como la eliminación de la reelección presidencial, los mandatos fijos de ocho años para los magistrados del Tribunal Supremo y la adopción de un sistema semipresidencial.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro Foto: AFP

"Un sueño compartido por millones no termina con unas elecciones: cobra vida en los corazones de quienes creyeron en él", escribió.

El candidato también atribuyó parte del bajo rendimiento a la dificultad de contactar a los votantes a través de las redes sociales y afirmó que deseaba una auditoría internacional para evaluar lo sucedido. Sin embargo, recalcó que no cuestiona el resultado ni las máquinas de votación electrónica.

"Respeto plenamente el sistema de votación; no cuestiono ni las máquinas de votación electrónica ni a los responsables. Simplemente los felicito, espero que tengan éxito y que puedan aprovechar nuestras ideas", afirmó.

Renan califica el resultado de malo y libera a los militantes

Renan Santos, candidato de Missão, declaró que el resultado fue peor de lo esperado, tanto para su campaña como para el partido. Con el 99,99% de los votos escrutados, quedó en cuarto lugar, con 2.656.451 votos, lo que representa el 2,24% del total.

En un discurso a sus seguidores transmitido por redes sociales, el político vinculado al Movimiento Brasil Libre (MBL) afirmó que la votación estuvo muy por debajo de sus expectativas.

"El resultado es malo. No lograremos superar la cláusula de exclusión; solo tendremos un representante estatal y un representante federal del mismo estado. El resultado no es bueno, no es bueno para el proyecto, no es bueno para lo que habíamos planeado", afirmó.

Renan afirmó que no apoyará a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta, pero dio a sus seguidores la libertad de elegir su voto. Asimismo, opinó que Flávio Bolsonaro probablemente ganará la próxima vuelta.

El candidato a la presidencia de Brasil, el empresario y activista de derecha Renan Santos, reacciona ante la ausencia de los candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. Foto: EFE

"¿Acaso importa? Hagan lo que quieran. Ya les advertí que no voto por criminales, y no recomiendo que nadie vote por criminales. Flávio es un criminal, Lula es un criminal, pero eso no cambia absolutamente nada. Hagan lo que quieran. La elección ya le pertenece a Flávio Bolsonaro", dijo.

Durante la campaña, Renan defendió una agenda de derecha y buscó construir su propia identidad en relación con el movimiento de Bolsonaro. Sin embargo, tras los resultados electorales, declaró que "no hay derecha en Brasil sin Bolsonaro" y afirmó que los miembros del MBL que deseen unirse al grupo no encontrarán oposición por parte del movimiento.

El candidato también afirmó que Flávio tuvo un mejor desempeño que su propio padre, a pesar de sus críticas al carisma e inteligencia del senador, y evaluó que el PL construirá una base "colosal" en el país.

"Cualquiera de nuestro grupo que quiera irse puede irse y convertirse en partidario de Bolsonaro. Lo repito, no hay otra derecha en Brasil aparte de Bolsonaro", declaró.

O Globo/GDA