Flávio Bolsonaro afirma que debatirá con Lula en la segunda vuelta y empieza a tejer alianzas

El senador y candidato a la presidencia brasileña, Flávio Bolsonaro (PL) declaró este martes que ha iniciado negociaciones con Republicanos y Podemos para obtener el apoyo de ambos partidos en la segunda vuelta contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Además, sostuvo que aceptará invitaciones para participar con su contrincante de cara al balotaje.

Con el 100% de los sufragios escrutados en las elecciones para presidente de Brasil 2026, Bolsonaro ganó al obtener 47,03% de los votos. Segundo quedó Lula con 45,16%. La segunda vuelta será el domingo 25 de octubre.

En una entrevista en Brasilia, junto al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), y el coordinador político de la campaña, Rogério Marinho (PL-RN), el candidato afirmó que los dirigentes de los partidos consultarán a sus miembros antes de dar una respuesta y confirmó que participará en los debates de esta etapa electoral.

PP y União Brasil se encuentran entre los otros partidos que se buscan para ampliar la alianza. La federación se reunirá este martes y tendrá un encuentro con la campaña el miércoles.

Apoyos de otros partidos

"Esta mañana ya hablamos con los partidos Republicanos y Podemos. Volverán a sus respectivos grupos parlamentarios. Valoro mucho a un presidente de partido que toma decisiones escuchando a sus miembros. Espero que regresen lo antes posible, junto con todos sus grupos parlamentarios, incluidos los senadores, para formalizar este apoyo", declaró Flávio.

El gobernador de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcisio de Freitas. Foto: AFP

Tarcísio participa directamente en la coordinación de los esfuerzos para incorporar al partido Republicanos a la plataforma de campaña del senador y ya ha conversado sobre el tema con el presidente del partido, Marcos Pereira. Se espera que el gobernador de São Paulo acompañe a Flávio en sus viajes por el país.

El candidato del PL también afirmó que el PP y União Brasil están negociando la incorporación de su candidatura. La estrategia de campaña consiste en aprovechar los primeros días tras la primera vuelta para intentar forjar una coalición más amplia antes de retomar los viajes de campaña.

Otro paso será incorporar a la campaña a los miembros del partido Novo elegidos el domingo. Flávio agradeció a Romeu Zema el apoyo que anunció y dijo que espera reunirse con representantes del nuevo grupo parlamentario del partido el miércoles.

Por otro lado, Flávio sumó de cara al balotaje el apoyo del exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, quinto en la primera vuelta del domingo con el 2,18 % de los votos.

Debate con Lula

Además de buscar nuevos apoyos, Flávio confirmó que aceptará invitaciones para participar en debates contra Lula en la segunda vuelta. Su equipo de campaña aún está evaluando a qué debates asistirá el candidato, dada la concentración de invitaciones en las tres semanas que quedan para la votación.

El candidato también reiteró su intención de reducir la carga fiscal si resulta elegido y prometió implementar un gran recorte para disminuir los impuestos y la burocracia.

Se ven los atriles del presidente Lula da Silva y el candidato Flávio Bolsonaro en el estudio donde se realiza el debate presidencial Foto: EFE

"Ya quería haber participado en los debates con Lula en la primera vuelta. Quiero comparar nuestros programas de gobierno. Ojalá eso hubiera ocurrido especialmente en la última, donde hubo injerencia de los ministros de Lula, tanto en el Tribunal Electoral Superior (TSE) como en el Tribunal Federal Supremo (STF)", declaró.

La ministra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil, Estela Aranha, prohibió que el atril destinado a Lula permaneciera vacío durante el debate y que se le hicieran preguntas al presidente, quien había anunciado su ausencia. Esta decisión contradijo las reglas acordadas entre la emisora ​​y los partidos políticos. En otra resolución, el magistrado del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes, ordenó la participación del candidato de Missão, Renan Santos. Flávio se retiró del debate tras el fallo en contra de Renan, quien ha adoptado un tono crítico hacia Lula y Flávio.

Con información de OGlobo/GDA y EFE.