Brasil en la recta final: el cambio de Bolsonaro sobre un tema crucial y la condonación de deudas que propone Lula

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva aprietan el acelerador en la recta final de la campaña electoral para el balotaje del domingo 25, con la encuestas de intención de voto ratificando que el candidato opositor llega como favorito. Tanto Flávio como Lula buscan captar votos con propuesta de alto impacto.

Por ejemplo, Flávio Bolsonaro anunció ayer martes su apoyo a la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas y los días de trabajo a cinco, tras haber sido un duro crítico de la medida.

El senador y candidato opositor justificó su decisión por la necesidad de respaldar un cambio que, afirmó, cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores. La enmienda constitucional será votada hoy miércoles en el pleno del Senado tras el aval de la Cámara de Diputados, pero su aprobación depende del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que tiene la primera minoría en la Cámara Alta.

“La mayoría de los trabajadores brasileños quiere el fin del sistema de seis días de trabajo por uno de descanso, por lo que voy a votar a favor”, afirmó el senador opositor.

Flávio Bolsonaro dijo que el PL defendía una propuesta que consideraba mejor y que ofrecía al trabajador la libertad de decidir su número de horas y de días de trabajo, pero que, ante la falta de consenso, respaldará la enmienda propuesta por el Gobierno de Lula que reduce de seis a cinco los días de trabajo.

Lula atribuyó el cambio de postura de la oposición a la presión social. “Me parece que, después de la presión de la sociedad y de todas las manifestaciones en las calles en todo Brasil, el Partido Liberal resolvió votar por el fin del sistema de seis días de trabajo por uno de descanso”, afirmó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a simpatizantes durante un acto de campaña este viernes, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE/ Andre Borges

El presidente también anunció ayer medidas que buscan captar votos. En particular un paquete en favor de las pequeñas empresas que les perdona sus deudas.

Durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, en Brasília, el presidente presentó este proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Congreso, y que incluye nuevas líneas de crédito con intereses bajos y aval estatal, y la condonación de las deudas que estos pequeños emprendedores.

El ministro de Emprendimiento, Paulo Pereira, afirmó que estas deudas ascienden a unos 12.600 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares), y afectan a 3,6 millones de microemprendedores.

“Vamos a comprar hasta el 95% de la deuda de los emprendedores para que puedan comenzar de nuevo porque creyeron en este país y debemos ayudarlos”, proclamó el presidente.

Simpatizantes del candidato presidencial del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, ondean banderas en Sao Goncalo, Río de Janeiro. Foto: AFP

Encuestas

Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta, y Lula el 45%. El primer sondeo publicado tras la primera vuelta, divulgado el jueves pasado por Datafolha, dejó a Flávio Bolsonaro nuevamente con ventaja, con el 52% de las intenciones de voto, frente al 48% de Lula.

Una nueva encuesta muestra un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula de cara a la segunda vuelta. Si bien el candidato del Partido Liberal lleva ventaja, está dentro del margen de error.

El nuevo estudio fue elaborado por la firma PoderData/AYA y divulgado por CNN Brasil. Se publicó ayer martes y fue realizado entre el sábado 10 y el lunes 12 con 3.000 entrevistas, con un margen de error de 1,8%.

En este contexto, Bolsonaro tiene 48% de intención de voto y Lula 46%; el voto en blanco o nulo sería de 5% y no sabe o no contesta el 2% (la firma aclara que, para facilitar la lectura de los datos, los números fueron redondeados, por eso la sumatoria de los porcentajes puede ser diferente a 100, como en este caso). En votos válidos, despejando los nulos, blancos e indecisos, Bolsonaro tendría 51% y Lula 49%.

El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, durante una reunión con gobernadores y senadores, en Brasilia. Foto: EFE

Al igual que muestran otras encuestas, Lula lleva ventaja entre las mujeres y Bolsonaro entre los hombres. El presidente también lidera entre el rango etario más joven, de 16 a 24 años, pero el candidato opositor lo supera en los sectores que van de 25 a 44 (el de mayor población) y de 45 a 59; luego hay un empate en el sector que va de 60 años en adelante.

Otra encuesta divulgada también ayer martes confirma que Flávio Bolsonaro y Lula están en empate técnico en intención de voto de cara al balotaje del 25 de octubre. Este estudio de opinión pública realizado por Nexus/BTG indica que el senador opositor lleva una ventaja respecto del presidente, pero dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales.

En respuestas espontáneas, Flávio tiene 46% y Lula 44%; el voto en blanco o nulo sería de 5% y no sabe o no contesta el 4% (el punto porcentual faltante se debe a decimales).

En respuestas guiadas, es decir, una vez brindada la lista posible de candidatos, Flávio sube a 48% y Lula a 45%; el voto en blanco o nulo se mantiene en 5% y disminuye el porcentaje de gente que no sabe o no contesta: cae a 2%.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, ondea una bandera nacional en Natal. Foto: AFP

Se trata de un giro con respecto al estudio anterior e Nexus/BTG, donde de cara a una eventual segunda vuelta entre ambos Lula aparecía primero con 46% y Flávio segundo con 44%. E

En ese estudio, que fue divulgado el 28 de septiembre, casi una semana antes de la primera vuelta, Lula aparecía primero de cara a las elecciones del 4 de octubre, algo que finalmente no sucedió. En votos válidos en esta nueva encuesta de cara al balotaje, Bolsonaro tendría 52% y Lula 48%. AFP, EFE

Contento y esperanzado de un cambio en Brasil

Jair Bolsonaro está “muy contento” con los resultados de la primera vuelta de las presidenciales que dieron ventaja a Flávio Bolsonaro frente a Lula, afirmó su hijo ayer martes tras visitarlo en prisión domiciliaria. El senador recibió el lunes el visto bueno del tribunal supremo para visitar en persona al exmandatario, condenado por golpismo, tras más de tres meses de prohibición.

El juez puso la condición de que el encuentro no tuviera fines políticos ni electorales en vísperas del balotaje del 25 de octubre. El expresidente “está de buen humor, está satisfecho con el trabajo que se viene realizando y tiene la esperanza de que Brasil va a cambiar”, dijo su hijo. “Está muy contento con el resultado de estas elecciones”, añadió. El candidato pasó menos de una hora en la residencia de su padre en Brasilia, donde cumple la condena de 27 años. Él estaba “muy feliz de haber sido escuchado por la mayoría del pueblo brasileño”, agregó Flávio.