La carta política de Lula en el Senado para revertir la ventaja de Flávio Bolsonaro antes de la segunda vuelta

El Senado de Brasil discute desde este martes una ampliación del descanso semanal de los trabajadores, una de las apuestas del presidente Lula da Silva para remontar su desventaja electoral ante el opositor Flávio Bolsonaro de cara al balotaje.

En qué consiste el proyecto del "fin de la escala 6x1" en Brasil

El proyecto, conocido como "fin de la escala 6x1", propone dos días de descanso remunerado por semana en lugar de uno.

Llega al pleno del Senado dos días después de la primera vuelta, en la que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo una sorpresiva ventaja sobre el presidente izquierdista, de 47% frente a 45%. Ambos se medirán en la segunda vuelta el 25 de octubre.

Lula da Silva, candidato a la reelección en Brasil, habla durante una reunión política el lunes 5 de octubre de 2026.

Foto: EVARISTO SA/AFP

La estrategia de Lula da Silva frente al avance de Flávio Bolsonaro

El mandatario hizo de esta propuesta de reforma constitucional una de las principales banderas de su campaña por la reelección, con la mira en los sectores populares que históricamente han sido su base.

"Mi adversario va a tener que tomar una decisión. Si va a ordenar (o no) a la bancada de su partido que vote por el fin de la jornada laboral 6x1", dijo Lula este martes a periodistas.

Diarios de Brasil reflejan cómo resultaron las elecciones del pasado domingo, en las que Flávio Bolsonaro terminó primero y pasó al balotaje como favorito frente a Lula da Silva. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

El proyecto fue aprobado en mayo por la Cámara de Diputados y se prevé un debate de varias sesiones en el Senado.

"En el momento en que el Senado empiece a votar, la máscara va a empezar a caer", anticipó Lula, que acusó al Partido Liberal de Bolsonaro de intentar "obstaculizar" la votación.

No está claro que el gobierno reúna los apoyos suficientes para sacar la reforma adelante.

El impacto económico y el nuevo escenario político en el Congreso

Además del nuevo esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso, el texto reduce de 44 a 40 horas el límite de la semana semanal.

Flávio Bolsonaro afirmó este martes que la propuesta oficial es "oportunista" y cuestionó que bajo el gobierno de Lula "el brasileño trabaja cada vez más para comprar cada vez menos".

Diarios de Brasil reflejan cómo resultaron las elecciones del pasado domingo, en las que Flávio Bolsonaro terminó primero y pasó al balotaje como favorito frente a Lula da Silva. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Lula cierra su tercer mandato no consecutivo con el desempleo en mínimos históricos, aunque a los trabajadores brasileños les preocupa la pérdida de poder adquisitivo, según sondeos.

Mientras Flávio Bolsonaro busca apoyos de candidatos conservadores eliminados en la primera vuelta, Lula reunió el lunes en Brasilia a su equipo de campaña para repasar errores y redefinir la estrategia.

Más allá de la contienda presidencial, las elecciones del domingo fortalecieron a la derecha en el Congreso, con un fuerte aumento de sus representantes en ambas cámaras.

AFP