Gobierno de Lula anuncia subsidios para abaratar los combustibles a 16 días del balotaje con Flávio Bolsonaro

El Gobierno brasileño que lidera Lula da Silva anunció este viernes, a solo 16 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Flávio Bolsonaro, la renovación y la ampliación de los subsidios que concede para mitigar el aumento de los precios de los combustibles causado por el conflicto en Irán.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó en una rueda de prensa que el Gobierno decidió ampliar los subsidios al constatar que los precios siguen subiendo y que pueden amenazar el abastecimiento.

Una primera medida aumenta el subsidio ofrecido por cada litro de nafta desde los actuales 0,63 reales (unos 0,13 dólares, que son poco más de $ 5 uruguayos) hasta 0,89 reales (unos 0,18 dólares, o sea más de $ 7 uruguayos).

Otra medida, que hasta ahora no había sido implantada, prevé la concesión de hasta 1.600 millones de reales (unos 320,9 millones de dólares) en subsidios para las empresas que importan gasoil.

Las medidas se anunciaron cinco días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el líder opositor Flávio Bolsonaro venció con el 47 % de los votos, dos más que el actual mandatario, Lula da Silva, que aspira a la reelección y se quedó con el 45 % de los sufragios.

Este viernes el Gobierno informó que la inflación en los últimos 12 meses subió hasta el 4,58 % en setiembre, por encima de la meta del Banco Central.

El aumento de los precios se ha convertido en uno de los principales temas de debate en la campaña electoral, pues Bolsonaro acusa a Lula de ser incapaz de controlar la inflación.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a simpatizantes durante un acto de campaña este viernes, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE/ Andre Borges

La aclaración del gobierno de Lula sobre los subsidios para abaratar los combustibles

"No hubo ningún cambio por las elecciones. Son medidas que venimos anunciando desde el inicio de la guerra y que no podemos ajustarlas al calendario electoral. El decreto que creó los subsidios vence este viernes y teníamos que renovarlo", aclaró Durigan al negar objetivos electorales.

Durigan afirmó que, pese al aumento del gasto público para paliar la suba de los combustibles, los subsidios no modifican la meta que se impuso el Gobierno de terminar el año sin déficit fiscal, ya que este gasto extra se compensará con los mayores ingresos generados por el aumento del impuesto sobre las exportaciones de petróleo.

EFE