Primera encuesta en Brasil tras las elecciones del domingo: cómo van Flávio Bolsonaro y Lula hacia el balotaje

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil reveló un escenario que hasta el momento la mayoría de las encuestas no mostraban: Flávio Bolsonaro, que pasó al balotaje con el 47% de los votos, es el favorito a ganar, mientras que Lula da Silva, quien va por la reelección y obtuvo el 45%, debe remarla de atrás.

Flávio Bolsonaro lidera la intención de voto para el balotaje en Brasil

Una encuesta publicada este jueves por PoderData/Aya ubica a Bolsonaro seis puntos por delante de Lula, 53% a 47% de los votos válidos (quitando los anulados y en blanco), o sea que estiraría la ventaja que trajo de la primera vuelta.

En esta consultora no es la primera vez que Bolsonaro queda por delante en una encuesta de cara al balotaje, pero sí es la primera vez que lo hace con una diferencia de tal magnitud. La ventaja máxima que había obtenido había sido de cuatro puntos porcentuales en mayo y julio; más recientemente la diferencia se había reducido a dos puntos e incluso a cero a dos días de la primera vuelta.

La encuesta, que se realizó entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, contó con 3.000 entrevistados de las 27 regiones y tiene un margen de error de 1,8 puntos porcentuales.

Flávio Bolsonaro se reúne con la bancada del Partido Liberal Foto: Andre Borges/EFE

Brecha de género y edad: cómo se distribuye el respaldo entre los candidatos

Entre los hombres Bolsonaro ha tomado una clara ventaja: 57% de intención de voto contra el 37% de Lula. En cambio el escenario se da vuelta entre las mujeres: 50% votarían por el presidente y 42% por el senador opositor.

Por edades también hay claras diferencias. En el electorado más joven, de 16 a 24 años, el 52% iría por Lula y el 40% por Bolsonaro; en el nivel siguiente, de 25 a 44, 43% votaría por el presidente y 50% por su rival; entre 45 y 59 años la diferencia se acorta, 44% para Lula y 49% para Bolsonaro; y se vuelve a estirar entre los mayores de 60 años: 42% para el presidente y 52% para su contrincante.

Nivel educativo e ingresos: las diferencias socioeconómicas clave de la encuesta

También hay diferencias por nivel educativo: entre quienes tienen únicamente educación fundamental (que en Uruguay equivaldría a la escuela y a los primeros tres años de liceo), 53% votaría por Lula y 39% por Bolsonaro; entre quienes tienen educación media (equivalente a 4°, 5° y 6° de liceo), 38% votaría por Lula y 55% por Bolsonaro; finalmente entre quienes hicieron estudios superiores el 45% se inclinaría por la reelección y el 51% por el cambio.

Lula reconoce que el resultado en primera vuelta es "inesperado" y critica a Bolsonaro Foto: Sebastiao Moreira/EFE

En cuanto a la diferencia por nivel económico, Lula tiene 48% y Bolsonaro 42% entre quienes tienen una renta familiar inferior a dos salarios mínimos; los porcentajes pasan a 39% y 57% respectivamente entre quienes tienen entre dos y cinco salarios mínimos y a 43% y 55% entre quienes cuentan con más de cinco salarios mínimos. En resumen, Lula es preferido entre los más pobres, mientras que la placa se invierte en favor de Bolsonaro en los sectores medios y altos.