Los dos partidos que apoyan a Flávio Bolsonaro y la decisión sobre Jair que la Corte tomará luego del balotaje

El candidato Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales brasileños, sumó ayer miércoles el apoyo de otros dos partidos de derecha con vistas a la segunda vuelta del 25 de octubre.

Los partidos Republicanos y Novo anunciaron que respaldan a Flávio Bolsonaro frente al actual mandatario y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

“El pueblo quiere esperanza de nuevo”, dijo el presidente de Republicanos, el diputado Marcos Pereira.

A Republicanos pertenece el recién reelegido gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, un importante aliado bolsonarista.

Con estos anuncios, Bolsonaro ha logrado en pocos días el apoyo de casi todos los partidos del llamado Centrão, un importante bloque que suele ser decisivo en las votaciones del Congreso.

El senador de derecha brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, en Brasilia. Foto: AFP

Pese a ser de tendencia derechista, las formaciones evitaron apoyar a Bolsonaro o Lula antes de la primera vuelta de las elecciones para no perjudicar a sus candidatos al Congreso.

Más allá de los partidos, Bolsonaro también ha recibido el respaldo de los exgobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema, que obtuvieron el 2,18% y el 0,27% de los votos en la primera vuelta, respectivamente.

Lula, por su parte, enfrenta dificultades para ampliar su base de apoyos más allá de la alianza que ya forma parte de su candidatura. En la primera vuelta, Bolsonaro logró el 47,03 % de las papeletas, frente al 45,16 % de Lula.

Flávio Bolsonaro cerró alianza con Ronaldo Caiado de cara al balotaje del 25 de octubre. Foto: Sergio Lima/AFP.

Caso Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil analizará después de la segunda vuelta de las elecciones la revisión de la condena a 27 años y tres meses de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, informaron ayer miércoles fuentes oficiales.

Una eventual decisión antes de los comicios puede interferir en el proceso electoral, señaló el magistrado Kassio Nunes Marques, relator del recurso interpuesto por el exmandatario, en un comunicado divulgado por su despacho.

El senador opositor Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, disputarán el balotaje el próximo 25 de octubre.

Jair Bolsonaro junto a sus hijos Carlos, Flávio y Jair Renan, y su esposa, Michelle, durante un evento en São Paulo. Foto: OGlobo (GDA)

La defensa de Jair Bolsonaro pidió la semana pasada ante el Supremo una revisión criminal del caso con el objetivo de anular la condena que cumple en prisión domiciliaria y suspender la ejecución de la pena mientras la Corte analiza el mérito de su demanda.

Nunes Marques, que ocupa uno de los 11 asientos del alto tribunal desde 2020, cuando fue postulado durante el Gobierno del propio Bolsonaro, pretende llevar el caso al pleno de la corte, aunque aún no hay una fecha definida para ello.

Los abogados alegan la existencia de nuevos hechos que, a su modo de ver, podrían justificar la revisión de la sentencia, entre los cuales, la detección de “diversas irregularidades” en la cadena de custodia de algunas pruebas digitales utilizadas durante el juicio.

Estudiantes que apoyan al presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva durante una marcha en Río de Janeiro. Foto: AFP

También cuestionan la ausencia de los archivos originales obtenidos del teléfono de Bolsonaro, lo que, según ellos, impidió auditar completamente el material, usado como prueba durante el juicio.

Asimismo, sostienen que las dudas sobre el acceso y la verificación de las pruebas se ven reforzados con la crisis interna en el Supremo, después de que algunos de sus jueces se vieran afectados por un enorme escándalo financiero, entre ellos Alexandre de Moraes, instructor del juicio que llevó a prisión a Bolsonaro.

Según los abogados, el juicio, además, se tendría que haber celebrado en el pleno del Supremo y no en la Primera Sala, lo que en su opinión contrarió el reglamento interno de la máxima instancia judicial del país.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, saluda a sus seguidores en Goiania Foto: AFP

Reforma judicial

Bolsonaro anunció ayer que si gana propondrá una serie de enmiendas a la Constitución, entre ellas una para reformar el Poder Judicial. Bolsonaro defendió la reforma judicial argumentando que el Tribunal Supremo no se atiene al funcionamiento de “una democracia plena”.

El candidato del Partido Liberal (PL) también abogó por enmiendas constitucionales para prohibir la reelección de los jefes de Estado, para reducir la edad de imputabilidad penal y para una reforma tributaria.

Archivan caso en EE.UU.

La Policía Federal de Brasil archivó una investigación sobre la supuesta interferencia del Gobierno de Estados Unidos en los comicios presidenciales de Brasil.

Las fuerzas de seguridad cerraron la carpeta una semana después de que la Abogacía General del Estado pidiera investigar una presunta financiación por parte del Gobierno del presidente Donald Trump a grupos supuestamente antidemocráticos.

El candidato electoral Luiz Inácio Lula da Silva hace declaraciones a la prensa en la sede de la campaña en Brasilia. Foto: AFP

La Abogacía General, el brazo jurídico del Ejecutivo de Lula, usó como base del pedido un artículo del diario británico The Guardian, según el cual el Departamento de Estado estadounidense habría pagado un millón de dólares a asociaciones críticas con la justicia brasileña para influir en los comicios. De acuerdo con el organismo, estos grupos buscarían “desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial”.

Durante la campaña electoral, Lula ha esgrimido un discurso de defensa de la soberanía ante las presiones de Estados Unidos y ha acusado a Bolsonaro de ser un “adulador” de Trump. EFE, AFP