Una nueva encuesta se divulgó en la mañana de este viernes en Brasil previo al balotaje del domingo 25 de octubre, cuando competirán Flávio Bolsonaro, quien resultó con 47% de los votos en la primera vuelta, y Lula da Silva, quien terminó segundo con 45%.

El estudio de opinión pública corresponde a AtlasIntel/Bloomberg y se realizó con 5.026 entrevistados, una muestra superior a la que utilizan la mayoría de las empresas encuestadoras. Se realizó entre el sábado 3 de octubre (antes de conocerse los resultados del domingo) y el jueves 8. Tiene un margen de error de solo un punto porcentual.

¿Quién ganaría la segunda vuelta en Brasil?

Ante la pregunta de a quién votaría en la segunda vuelta si las elecciones fuesen hoy, 51,1% de los encuestados respondió a favor de Flávio Bolsonaro y 45,7% a favor de Lula. Hay un 3,2% que dijo que aún no sabe o que votará en blanco o anulado.

Bolsonaro ya había estado por encima de Lula en encuestas de esta misma firma pero jamás con una distancia tan amplia. Los últimos cinco estudios habían revelado que ambos se encontraban en un empate técnico, es decir, con diferencias a favor de uno u otro dentro del margen de error.

En votos válidos, las respuestas se traducen en los siguientes porcentajes: 52,8% para el senador opositor y 47,2% para el presidente que busca la reelección.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro Foto: AFP

Bolsonaro gana entre los hombres y Lula entre las mujeres

Tomando diversos datos demográficos de esta encuesta (que fue divulgada en primera instancia por CNN Brasil), se sacan las siguientes conclusiones: Bolsonaro lleva ventaja entre los hombres y Lula entre las mujeres; el opositor gana entre quienes solo tienen enseñanza básica y el presidente entre quienes tienen estudios superiores; Lula es preferido entre los más pobres y Bolsonaro entre las personas de mayores ingresos.

En números, según esta encuesta el 57,7% de los hombres se inclinan por Bolsonaro y el 36,9% por Lula; 53,6% de las mujeres van con el presidente y 45,2% con el senador opositor.

Diarios de Brasil reflejan cómo resultaron las elecciones del pasado domingo, en las que Flávio Bolsonaro terminó primero y pasó al balotaje como favorito frente a Lula da Silva. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Entre las personas que solo cuentan con la denominada educación fundamental (que en Uruguay equivaldría a la escuela y a los primeros tres años de liceo), 56,7% va con Bolsonaro y 39,5% por Lula; entre quienes tienen enseñanza media (equivalente a 4°, 5° y 6° de liceo), 49,1% va con Bolsonaro y 47,7% con Lula; finalmente entre las personas que cuentan con estudios superiores ganaría Lula con el 50% contra el 47,5% de Lula.

Otra diferenciación relevante puede ser la renta familiar. Lula ganaría entre quienes tienen ingresos inferiores a 2.000 reales (unos $ 16.000) y también en el grupo que va hasta 3.000. Ya en la franja de 3.000 a 5.000 pasa al frente Bolsonaro y se mantiene así en los siguientes dos grupos: de 5.000 a 10.000 y por encima de ese número.

Por religión, entre los católicos hay un empate técnico porque la diferencia se encuentra dentro del margen de error. Entre los evangélicos Bolsonaro más que triplica en intención de voto a Lula, pero en otras religiones, entre quienes se consideran creyentes sin religión y entre los agnósticos y ateos ganaría el presidente.