Flávio Bolsonaro vs. Lula: otra encuesta muestra empate técnico de cara a la segunda vuelta en Brasil

Una nueva encuesta muestra un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva de cara a la segunda vuelta electoral en Brasil. Si bien el candidato del Partido Liberal lleva ventaja frente al presidente que busca la reelección, está dentro del margen de error.

El nuevo estudio fue elaborado por la firma PoderData/AYA y fue divulgado por CNN Brasil. Se publicó en la mañana de este martes pero fue realizado entre el sábado 10 y el lunes 12 con 3.000 entrevistas, con un margen de error de 1,8% para arriba o para abajo. En este contexto, Bolsonaro tiene 48% de intención de voto y Lula 46%; el voto en blanco o nulo sería de 5% y no sabe o no contesta el 2% (la firma aclara que, para facilitar la lectura de los datos, los números fueron redondeados, por eso la sumatoria de los porcentajes puede ser diferente a 100, como en este caso). En votos válidos, despejando los nulos, blancos e indecisos, Bolsonaro tendría 51% y Lula 49%.

Al igual que muestran otras encuestas, Lula lleva ventaja entre las mujeres y Bolsonaro entre los hombres. El presidente también lidera entre el rango etario más joven, de 16 a 24 años, pero el candidato opositor lo supera en los sectores que van de 25 a 44 (el de mayor población) y de 45 a 59; luego hay un empate en el sector que va de 60 años en adelante.

Este estudio muestra que Bolsonaro gana entre quienes nunca fueron a la escuela, Lula gana entre quienes tienen educación fundamental (que en Uruguay equivaldría a la escuela y a los primeros tres años de liceo), y Bolsonaro vuelve a ganar entre quienes tienen educación media (equivalente a 4°, 5° y 6° de liceo) y entre quienes cuentan con educación superior.

Diferenciados por ingresos, el candidato del Partido Liberal pierde ante el del Partido de los Trabajadores entre los más pobres, pero gana en los sectores medio y alto.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos presidenciales que disputarán el balotaje en Brasil. Fotos: AFP

Encuesta de Nexus/BTG también señala empate técnico entre Lula y Bolsonaro

Otra nueva encuesta divulgada en la mañana de este martes en Brasil revela que Flávio Bolsonaro y Lula da Silva están en empate técnico en intención de voto de cara al balotaje del 25 de octubre. En el estudio de opinión pública realizado por Nexus/BTG se indica que el senador opositor, que en la primera vuelta obtuvo el 47%, lleva una ventaja respecto del presidente, que avanzó con el 45%, pero dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales.

En respuestas espontáneas, Flávio Bolsonaro tiene 46% y Lula 44%; el voto en blanco o nulo sería de 5% y no sabe o no contesta el 4% (el punto porcentual faltante probablemente se deba a decimales). En respuestas guiadas, es decir, una vez brindada la lista posible de candidatos, Bolsonaro sube a 48% y Lula a 45%; el voto en blanco o nulo se mantiene en 5% y lo que disminuye es el porcentaje de gente que no sabe o no contesta, que cae a 2%.

Se trata de un giro con respecto al estudio anterior, donde de cara a una eventual segunda vuelta entre ambos el presidente aparecía primero con 46% y Bolsonaro segundo con 44%. En ese estudio, que fue divulgado el 28 de setiembre, casi una semana antes de la primera vuelta, Lula aparecía primero de cara a las elecciones del 4 de octubre, algo que finalmente no sucedió.

En votos válidos en esta nueva encuesta de cara al balotaje, Bolsonaro tendría 52% y Lula 48%.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en São Paulo. Foto: AFP

En este estudio, que se realizó con una muestra de 2.002 encuestados, el 92% de los participantes dijeron que ya tienen una decisión tomada y no hay margen para cambiarla, pero el 7% respondió que sí podría cambiar de opinión, mientras que 1% no sabe o no contesta.

Este 7%, de todas formas, no se movería de forma unánime hacia un lado u otro. A los integrantes de ese grupo se les preguntó qué harían en caso de cambiar su voto: 20% respondió que votaría a Lula, 16% a Bolsonaro, 52% que pasaría al voto en blanco o anulado y 12% no sabe o no contesta.

Así las cosas, hay un escenario que muestra una situación pareja pero a la vez favorable para el candidato opositor, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El estudio de Nexus/BTG construye un piso y un techo de cada uno de los contendientes, basado en el porcentaje de personas que anunciaron su voto a uno de ellos, las que dicen todavía tener dudas y las que dicen que podrían llegar a votarlo. En este contexto, Bolsonaro tiene un piso de 46% y un techo de 49%, mientras que Lula tiene un piso de 43% y un techo de 46%. De esta manera, las chances del presidente se reducen a alcanzar su techo y que su oponente no supere su piso.