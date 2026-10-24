Difunden videos del robo piraña a una joyería de Punta Carretas Shopping: así rompieron las vidrieras

Videos del robo a una joyería de Punta Carretas Shopping comenzaron a difundirse en redes sociales tras el hurto ocurrido este sábado de mañana en el centro comercial de Montevideo. Las imágenes muestran el ataque a las vidrieras del local, que fueron destrozadas para sustraer las joyas que estaban en exhibición.

El hecho ocurrió en la mañana de este sábado 24 de octubre De acuerdo con la información de la Jefatura de Policía de Montevideo, varias personas llegaron al shopping en motos y con cascos, ingresaron a la joyería y comenzaron a romper las vidrieras sin mediar palabras.

Los involucrados se llevaron varias joyas. Hasta el momento, no se estimó el valor de la mercadería hurtada.

El operativo policial tras el robo

Personal de la Seccional 10.ª concurrió al local comercial tras recibir un llamado que alertaba sobre lo ocurrido. Luego del hurto, efectivos policiales trabajaron en el lugar y la zona fue acordonada para realizar las pericias.

Según informó Subrayado, fuentes del caso señalaron que dos motos fueron incautadas minutos después del robo y estarían vinculadas al episodio.

La Policía también revisa las cámaras de seguridad de la joyería y del shopping para avanzar en la identificación de los responsables.

En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM), de la Seccional 10.ª y de Investigaciones. También intervino Policía Científica.

Jefatura informó que no se registraron personas lesionadas. La investigación continúa y los efectivos trabajan para detener a los responsables.

Personal de Seguridad del Shopping echó al periodista de El País que se encontraba trabajando dentro del lugar y lo escoltó hacia el exterior.

El País intentó comunicarse con representantes del Punta Carretas Shopping y hasta el momento no obtuvo respuestas sobre lo sucedido.