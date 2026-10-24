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El País Información Policiales

Reportan incidente en una joyería dentro del Punta Carretas Shopping

La Policía confirmó que ocurrió un hecho en una joyería del centro comercial de Montevideo. Por el momento, no se brindaron detalles sobre lo sucedido.

El País
El País
24/10/2026, 11:45
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Incidente en el Punta Carretas Shopping este domingo 24 de octubre
Incidente en el Punta Carretas Shopping este domingo.
Foto cedida a El País.

La Policía trabaja este sábado temprano en una joyería dentro Punta Carretas Shopping, en Montevideo, tras un incidente ocurrido en el local.

Fuentes policiales confirmaron a El País que "hubo un hecho en la joyería" y señalaron que se está trabajando en el lugar. No se agregaron detalles aún por parte de Jefatura de Montevideo.

Según las imágenes cedidas a El País, los vidrios de la joyería aparecen destrozados.

Incidentes en Punta Carretas
Incidentes en Punta Carretas Shopping.
Foto cedida a El País.

En las primeras versiones sobre lo ocurrido se indicó que habrían roto las vidrieras con machetes. Esta versión fue confirmada oficialmente hasta el momento.

La información está en desarrollo.

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