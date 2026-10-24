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Caída en la recaudación de la DGI durante setiembre: qué pasó con el IVA, el IRPF y el Imesi

La recaudación de la DGI retrocedió en el mes pasado, impulsada por la caída del IVA y del IRAE. Sin embargo, el acumulado de los primeros nueve meses del año mantiene un crecimiento real de 1,2%.

El País
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24/10/2026, 12:30
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Direccion General Impositiva, DGI.
Estefania Leal/Archivo El Pais

La recaudación total bruta de la Dirección General Impositiva (DGI) registró una caída interanual de 2,9% en términos reales (descontado el efecto de la inflación) durante setiembre de 2026, según el último informe mensual publicado por el organismo. La recaudación alcanzó los $ 62.881 millones, lo que representó un aumento de 1,7% a precios corrientes. Por su parte, la recaudación neta, es decir, descontadas las devoluciones de impuestos, totalizó $ 54.603 millones, con una caída interanual de 1,2% en términos reales.

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Pese al retroceso registrado en setiembre, el balance de los primeros nueve meses del año continúa siendo positivo. Entre enero y setiembre, la recaudación bruta acumuló $ 548.575 millones, con un crecimiento real de 1,2% respecto al mismo período de 2025. A su vez, la recaudación neta acumulada alcanzó los $ 471.502 millones, con un incremento real de 1,9%.

¿Qué pasó con los principales impuestos?

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró una caída interanual de 5,2% en términos reales durante setiembre. Su recaudación alcanzó los $ 31.255 millones, equivalentes al 49,7% del total recaudado.

Dentro de este tributo, el IVA interno mostró una disminución real de 5%, mientras que el correspondiente a importaciones retrocedió 5,5%. Pese a estos resultados, entre enero y setiembre la recaudación total del IVA acumuló un crecimiento real de 1,4%.

Luego del IVA, con casi la mitad de los ingresos, el impuesto más recaudador fue el IRPF con 15% del total. Foto: Archivo.
Direccion General Impositiva, DGI , fachada, calle F. Crespo y Colonia, foto Ariel Colmegna, Archivo El Pais, nd 20140820 - Archivo El Pais
Archivo El Pais

Por su parte, el Impuesto Específico Interno (Imesi) recaudó $ 5.826 millones durante setiembre, lo que representó el 9,3% de la recaudación bruta total. A diferencia del IVA, este impuesto registró un incremento interanual real de 0,8%, aunque en el acumulado de los primeros nueve meses del año mantiene una caída de 2,1%.

Dentro del Imesi se observaron comportamientos diferentes. La recaudación correspondiente a combustibles aumentó 6,6% en términos reales, mientras que la vinculada a emisiones de CO₂ creció 11,1%. En contrapartida, los ingresos provenientes de tabacos y cigarrillos disminuyeron 10,7%, los de bebidas retrocedieron 9% y los de automotores cayeron 18%.

Impuestos a la renta

En cuanto a los impuestos a la renta, el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) registró una recaudación de $ 6.997 millones en setiembre, equivalente al 11,1% del total de ingresos de la DGI. Esta cifra implicó una caída real interanual de 3%, mientras que en el acumulado de enero a setiembre presentó un leve crecimiento de 0,3%.

Por el contrario, la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó los $ 11.241 millones, representando el 17,9% del total. En este caso, se produjo un incremento real interanual de 1,7%, mientras que en los primeros nueve meses del año el crecimiento fue de 2,1%.

DGI
Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI, sobre la Av. Fernandez Crespo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250729, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais
Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Dentro del IRPF, la categoría I, correspondiente a rentas de capital, registró un aumento real de 0,2% en setiembre, mientras que la categoría II, asociada principalmente a las rentas del trabajo, creció 2%.

Por su parte, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) registró una recaudación de $ 1.613 millones, con una caída real de 2,9% respecto a setiembre de 2025.

Finalmente, los impuestos a la propiedad totalizaron $ 3.675 millones durante setiembre, registrando una disminución real interanual de 1,3%. Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año presentaron un crecimiento real de 4%.

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