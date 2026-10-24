Caída en la recaudación de la DGI durante setiembre: qué pasó con el IVA, el IRPF y el Imesi

La recaudación total bruta de la Dirección General Impositiva (DGI) registró una caída interanual de 2,9% en términos reales (descontado el efecto de la inflación) durante setiembre de 2026, según el último informe mensual publicado por el organismo. La recaudación alcanzó los $ 62.881 millones, lo que representó un aumento de 1,7% a precios corrientes. Por su parte, la recaudación neta, es decir, descontadas las devoluciones de impuestos, totalizó $ 54.603 millones, con una caída interanual de 1,2% en términos reales.

Pese al retroceso registrado en setiembre, el balance de los primeros nueve meses del año continúa siendo positivo. Entre enero y setiembre, la recaudación bruta acumuló $ 548.575 millones, con un crecimiento real de 1,2% respecto al mismo período de 2025. A su vez, la recaudación neta acumulada alcanzó los $ 471.502 millones, con un incremento real de 1,9%.

¿Qué pasó con los principales impuestos?

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró una caída interanual de 5,2% en términos reales durante setiembre. Su recaudación alcanzó los $ 31.255 millones, equivalentes al 49,7% del total recaudado.

Dentro de este tributo, el IVA interno mostró una disminución real de 5%, mientras que el correspondiente a importaciones retrocedió 5,5%. Pese a estos resultados, entre enero y setiembre la recaudación total del IVA acumuló un crecimiento real de 1,4%.

Direccion General Impositiva, DGI , fachada, calle F. Crespo y Colonia, foto Ariel Colmegna, Archivo El Pais, nd 20140820 - Archivo El Pais Archivo El Pais

Por su parte, el Impuesto Específico Interno (Imesi) recaudó $ 5.826 millones durante setiembre, lo que representó el 9,3% de la recaudación bruta total. A diferencia del IVA, este impuesto registró un incremento interanual real de 0,8%, aunque en el acumulado de los primeros nueve meses del año mantiene una caída de 2,1%.

Dentro del Imesi se observaron comportamientos diferentes. La recaudación correspondiente a combustibles aumentó 6,6% en términos reales, mientras que la vinculada a emisiones de CO₂ creció 11,1%. En contrapartida, los ingresos provenientes de tabacos y cigarrillos disminuyeron 10,7%, los de bebidas retrocedieron 9% y los de automotores cayeron 18%.

Impuestos a la renta

En cuanto a los impuestos a la renta, el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) registró una recaudación de $ 6.997 millones en setiembre, equivalente al 11,1% del total de ingresos de la DGI. Esta cifra implicó una caída real interanual de 3%, mientras que en el acumulado de enero a setiembre presentó un leve crecimiento de 0,3%.

Por el contrario, la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó los $ 11.241 millones, representando el 17,9% del total. En este caso, se produjo un incremento real interanual de 1,7%, mientras que en los primeros nueve meses del año el crecimiento fue de 2,1%.

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI, sobre la Av. Fernandez Crespo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250729, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Dentro del IRPF, la categoría I, correspondiente a rentas de capital, registró un aumento real de 0,2% en setiembre, mientras que la categoría II, asociada principalmente a las rentas del trabajo, creció 2%.

Por su parte, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) registró una recaudación de $ 1.613 millones, con una caída real de 2,9% respecto a setiembre de 2025.

Finalmente, los impuestos a la propiedad totalizaron $ 3.675 millones durante setiembre, registrando una disminución real interanual de 1,3%. Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año presentaron un crecimiento real de 4%.