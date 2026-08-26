DGI anunció que se comunicará con las personas que no hayan presentado declaración jurada de IRPF: fecha límite

La Dirección General Impositiva (DGI) confirmó que comenzará a intentar comunicarse con un grupo de contribuyentes obligados a presentar una declaración jurada de IRPF y que todavía no hayan realizado la gestión.

La entidad tributaria asegura que esta medida es una acción orientada a fortalecer el cumplimiento tributario de las personas comprendidas por su comunicado, en el marco de la campaña Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).

¿Quiénes recibirán una comunicación de la DGI?

Las personas que pueden recibir un mensaje de la DGI en esta campaña son todos los contribuyentes de IRPF por rentas de trabajo dependiente que hayan percibido más de un ingreso en el año 2025 y que todavía no hayan cumplido con su obligación ante la DGI.

Esos contribuyentes recibirán las comunicaciones por WhatsApp desde el número oficial 091 221 344, a través de una nueva modalidad de atención en la que se les brindará acompañamiento integral y proactivo para que hagan la declaración jurada.

El organismo estatal agrega que las personas que reciban esos mensajes podrán seguir comunicándose por ese medio, y además recordó que la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025 debe presentarse antes del 31 de agosto. En esa misma fecha vence el plazo para pagar la primera cuota correspondiente a IRPF 2026.

La DGI además segura que, para contribuir a la seguridad de sus comunicaciones con los contribuyentes y prevenir intentos de fraude o suplantación de identidad, compartirá algunas pautas para ayudar a identificar los mensajes de WhatsApp enviados por la DGI.

El organismo envía sus comunicaciones únicamente desde el número oficial 091 221 344. Estos mensajes contienen solo los datos indispensables para identificar al destinatario y explicar el motivo de la comunicación, sin incluir información adicional sobre su situación tributaria.

Sede de la Dirección General Impositiva (DGI) en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Las comunicaciones tampoco solicitan datos personales ni información confidencial, como contraseñas, claves de acceso o códigos de verificación. Además, no contienen enlaces.

Si una gestión requiere acceder a información protegida mediante autenticación o proporcionar datos que no deben compartirse a través de WhatsApp, se indicará al destinatario cómo continuar el trámite por otro medio.

Cómo presentar la declaración jurada IRPF 2026

Según la DGI, los trabajadores dependientes podrán confirmar o modificar los datos precargados en su cuenta, mientras que los independientes deben completar los ingresos y verificar pagos y retenciones por su actividad independiente. El organismo público compartió en su página web cuáles son los pasos a dar para presentar una declaración jurada de IRPF en 2026:

Ingresar a la declaración jurada en línea o a través de la app de DGI con su identidad digital. Revisar los datos precargados. Según la DGI, la primera línea del formulario detalla si el contribuyente tiene un saldo a pagar o un crédito para cobrar en base a los datos precargados correspondientes al año 2025. En este paso se pueden editar los datos o sumar otros que no figuren. Si la persona está conforme con el resultado, puede confirmar la declaración. Confirmar la declaración después de verificar que todos los datos precargados sean correctos. De surgir un saldo para pagar, se puede generar los boletos de pago en el momento e incluso realizar el pago en línea, como también en redes de cobranza. De surgir una devolución, la DGI revisará los datos e informará si aprueba la devolución o si se presentan observaciones. Se recibirá la notificación de SMS al celular ingresado por el contribuyente.

Multas por no presentar la declaración jurada de IRPF

Según comunicó la DGI, la multa por presentar una declaración jurada fuera de plazo es de $ 910 por cada declaración jurada.

Pago a la DGI. Foto: Archivo El País.

Para contribuyentes sin actividad comprendida en el período declarado, por cada declaración jurada, la multa es de $ 910, con un máximo de $ 2.730 para el caso que en cada acto se presente más de una declaración jurada, en las condiciones mencionadas, por parte del contribuyente.