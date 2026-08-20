Devolución Fonasa 2026: cómo se calcula y cuáles son los aportes que se consideran, según BPS

Cada año, el Banco de Previsión Social (BPS) realiza la devolución del excedente de los aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondientes al período anual anterior. El importe se realiza mediante un pago a un grupo de trabajadores, jubilados y pensionistas, habitualmente en el mes de setiembre.

Antes de la campaña de la devolución de Fonasa 2026, la entidad pública confirmó cómo se calcula el monto a recibir por parte de los beneficiarios. Todavía no se anunció la fecha en la que se podrá consultar por el monto a cobrar. Tampoco se ha definido cuándo comienzan los pagos.

Cómo se calcula la devolución de BPS por Fonasa

La devolución de BPS por Fonasa surge de comparar los aportes personales Fonasa (de enero a diciembre del año anterior) con un tope anual.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Los aportes que se consideran para hacer el cálculo son los que realizan los trabajadores dependientes o no dependientes, jubilados y pensionistas. Las tasas de aporte cambian dependiendo de la situación familiar e ingresos de cada contribuyente. BPS informa cuáles son las tasas a través de este enlace.

También varía según la situación familiar o personal de cada beneficiario el tope anual de Fonasa. Para calcular ese tope, se suma el costo promedio equivalente (CPE) mensual, incrementada en un 25 %, correspondiente al beneficiario y a quienes este atribuye amparo (personas menores de edad, mayores con discapacidad y cónyuge o concubino), explica BPS. Solamente se consideran los meses del ejercicio en los cuales la persona fue beneficiaria.

El organismo estatal añade que el cómputo del CPE que corresponde a menores de edad o mayores con discapacidad se atribuye en partes igualares entre las personas que generan el beneficio y les atribuyen el amparo al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Cabe recordar que, para las personas comprendidas en este gravamen, se retiene el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Eso se debe a que los importes a cobrar por devolución Fonasa son aportes personales que fueron considerados como deducciones para el cálculo del impuesto.

Centros de salud de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

Cómo averiguar el monto a cobrar en la devolución Fonasa

Cuando BPS confirme la fecha en la que cada persona podrá consultar el monto a cobrar en su devolución, los contribuyentes que cuenten con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa".

Las personas que no cuenten con un usuario personal BPS podrán consultar solamente si les corresponde o no devolución de las siguientes maneras:

Llamando al número 0800 2016.

WhatsApp Fonasa: 092 36 62 72

Vía web: Consulta de devolución Fonasa - ¿Estoy comprendido?

A su vez, aquellas personas que tengan Usuario personal BPS recibirán un correo electrónico, anticipadamente, con el recibo con el importe a cobrar.