Arrojaron 1,6 millones de metros cúbicos de arena en EE.UU. para frenar el mar con un proyecto de US$ 72 millones

Una operación de ingeniería costera de US$ 72 millones devolvió al mar parte de lo que se había llevado: más de 1,6 millones de metros cúbicos fueron bombeados sobre las playas del Grand Strand, en Carolina del Sur, Estados Unidos, para reconstruir la barrera natural que protege viviendas, carreteras y servicios públicos de las inundaciones. El trabajo abarcó cerca de 45 kilómetros de litoral.

La franja intervenida comprende North Myrtle Beach, Myrtle Beach, Surfside Beach y Garden City. En North Myrtle Beach se colocaron unos 515.000 metros cúbicos de arena a lo largo de 12,9 kilómetros; en Myrtle Beach, 650.000 metros cúbicos sobre 12,1 kilómetros; y en Surfside Beach y Garden City, 466.000 metros cúbicos distribuidos en casi 19,3 kilómetros.

Para dimensionar el volumen movido, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos recurrió a una comparación: equivale a unos 164.000 camiones volcadores estándar de 7,65 metros cúbicos. Si se los estacionara uno detrás de otro, la fila se extendería unos 1.770 kilómetros, la distancia que separa a Charleston, en Carolina del Sur, de las cercanías de la frontera con Canadá.

Por qué el Grand Strand necesitó una recarga de arena de emergencia

El diseño de estas playas es, en los hechos, sacrificial. La arena está pensada para que el océano se la lleve durante un temporal: al hacerlo, absorbe la energía de las olas y deja intactas las construcciones ubicadas detrás de las dunas.

"La arena que colocamos en estas playas no es solo para la recreación; es un sistema diseñado con precisión para recibir el golpe y que las comunidades locales no tengan que hacerlo", explicó Sonja Carter, gerente del proyecto de renutrición del Grand Strand en el Distrito Charleston. "Nuestra misión principal es la gestión del riesgo de tormentas costeras, y la naturaleza sacrificial de esta arena es exactamente cómo mantenemos la línea".

El Grand Strand suele recargarse cada diez años, pero la frecuencia de los eventos severos hizo que nunca se cumpliera un ciclo de rutina: salvo la construcción inicial de 1998, todas las intervenciones —2007, 2017-2018 y 2026— fueron operaciones de emergencia por daños de tormentas.

Camiones depositando arena en la costa de Carolina del Sur. Foto: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU.

El huracán Ian, de categoría 1, golpeó la costa en setiembre de 2022 y erosionó casi 275.000 metros cúbicos de arena. Las inspecciones posteriores detectaron un perfil de playa severamente dañado, erosión de la berma y pérdida de vegetación y cercados.

En agosto de 2024 llegó Debby: la tormenta se mantuvo frente a la costa durante dos días con lluvias intensas, marejada ciclónica y oleaje constante antes de tocar tierra por segunda vez cerca de Myrtle Beach, y arrasó con el colchón protector que quedaba.

Cómo se ejecutó la obra y qué impacto económico tiene

El contrato fue adjudicado en 2024 a la empresa Great Lakes Dredge & Dock Co. "Determinar de dónde sacar la arena y cómo transportarla fue el desafío central de ingeniería", señaló el teniente coronel Todd Mainwaring, comandante del Distrito Charleston.

Las cuadrillas dragaron material compatible del fondo oceánico y lo bombearon por tuberías directamente hasta la playa, donde topadoras lo extendieron para ensanchar y elevar la costa.

La clave estuvo en la draga Amelia Island, la embarcación más nueva de la flota. Mientras lo habitual es bombear arena a través de unos 1.500 de tubería en tierra, con bombas de refuerzo avanzadas se logró impulsarla hasta 4.500 metros. "Minimizamos la huella de equipos en la playa. Eso significó menos molestias para el público y una restauración mucho más rápida de esta defensa costera esencial", afirmó Ed O'Dowd, gerente sénior de obra de la empresa.

Trabajos de restauración costera en Carolina del Sur. Foto: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU.

El Grand Strand es uno de los mayores motores económicos de Carolina del Sur, con más de US$ 12.000 millones anuales en ingresos por turismo. Al tratarse de una respuesta de emergencia por daños de tormenta, el gobierno federal cubrió la totalidad de los US$ 72 millones, lo que evitó que los municipios locales destinaran millones de dólares de sus presupuestos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.