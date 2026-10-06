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El eclipse solar más largo de este siglo durará más de 6 minutos: los 11 países que quedarán a oscuras

La Luna cubrirá por completo al Sol en un extraordinario acontecimiento astronómico, considerado único en lo que va del siglo XXI. El eclipse alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos.

El País
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06/10/2026, 11:55
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Eclipse solar.
Eclipse solar.
Foto: EFE.

El lunes 2 de agosto de 2027, tendrá lugar un eclipse solar total que será de los más prolongados de la era moderna. De acuerdo con información publicada por Space, este fenómeno astronómico superará con notable diferencia al eclipse de abril de 2024, cuya duración fue de 4 minutos y 28 segundos, convirtiéndose en un acontecimiento destacado para la astronomía contemporánea.

¿Qué hará que este eclipse sea tan prolongado?

La duración excepcional de este fenómeno estará relacionada con la posición de la Luna respecto a la Tierra. Al encontrarse más próxima a nuestro planeta, su sombra alcanzará una mayor extensión y permanecerá durante más tiempo sobre la superficie terrestre.

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Se calcula que el área cubierta por el cono de sombra será de aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que la zona donde el eclipse podrá observarse en su totalidad tendrá una anchura de unos 258 kilómetros.

El fenómeno cruzará varias regiones densamente pobladas del planeta
El fenómeno cruzará varias regiones densamente pobladas del planeta.

¿Será visible desde Uruguay o América?

Lamentablemente, el evento no podrá observarse desde ningún punto del continente americano. Las regiones de América del Norte, Central y del Sur, junto con Oceanía, quedarán fuera del área de impacto de la sombra lunar.

Sin embargo, el fenómeno atravesará zonas densamente pobladas del hemisferio oriental:

  • Totalidad: Recorrerá 11 países en el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo.
  • Parcialidad: Más del 57% de la población mundial podrá observar al menos una fracción del eclipse. Ciudades como Lisboa (93%), Madrid (86%) y París (52%) tendrán una visibilidad significativa.
Eclipse solar parcial.
Eclipse solar parcial.
Foto: Pixabay.

Guía de observación: los mejores lugares para ver el eclipse solar

El punto máximo del eclipse se vivirá en Luxor (Egipto), donde la estabilidad climática y su ubicación junto al Nilo lo convierten en el destino predilecto para los cazadores de eclipses.

A continuación, el detalle de los puntos clave donde el Sol quedará cubierto al 100%:

UbicaciónDuración de la totalidadHora local estimada
Cádiz, España2 min 51 seg10:45 (CEST)
Tarifa, España4 min 39 seg10:45 (CEST)
Tánger, Marruecos4 min 50 seg09:44 (WEST)
Orán, Argelia5 min 06 seg09:50 (CET)
Sfax, Túnez5 min 41 seg10:08 (CET)
Bengasi, Libia6 min 07 seg11:27 (EET)
Sohag, Egipto6 min 22 seg12:58 (EEST)
Luxor, Egipto6 min 19 seg13:02 (EEST)
Yeda, Arabia Saudita6 min 02 seg13:22 (AST)
Saná, Yemen2 min 12 seg13:44 (EEST)

Una trayectoria que recorrerá miles de kilómetros

El recorrido del eclipse abarcará más de 15.000 kilómetros a lo largo de la superficie terrestre. En Europa, el Sol se situará a una altura aproximada de entre 37° y 39°, mientras que en regiones como Egipto alcanzará una posición mucho más elevada, cercana al cenit, con unos 82°.

Hombre fotografiando el eclipse solar desde su celular.
Hombre fotografiando un eclipse solar.
Foto: Chat GPT

Esta ubicación permitirá disfrutar de una vista especialmente llamativa de la corona solar, que podrá apreciarse en medio de la oscuridad durante el día.

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