El eclipse solar más largo de este siglo durará más de 6 minutos: los 11 países que quedarán a oscuras

El lunes 2 de agosto de 2027, tendrá lugar un eclipse solar total que será de los más prolongados de la era moderna. De acuerdo con información publicada por Space, este fenómeno astronómico superará con notable diferencia al eclipse de abril de 2024, cuya duración fue de 4 minutos y 28 segundos, convirtiéndose en un acontecimiento destacado para la astronomía contemporánea.

¿Qué hará que este eclipse sea tan prolongado?

La duración excepcional de este fenómeno estará relacionada con la posición de la Luna respecto a la Tierra. Al encontrarse más próxima a nuestro planeta, su sombra alcanzará una mayor extensión y permanecerá durante más tiempo sobre la superficie terrestre.

Se calcula que el área cubierta por el cono de sombra será de aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que la zona donde el eclipse podrá observarse en su totalidad tendrá una anchura de unos 258 kilómetros.

El fenómeno cruzará varias regiones densamente pobladas del planeta.

¿Será visible desde Uruguay o América?

Lamentablemente, el evento no podrá observarse desde ningún punto del continente americano. Las regiones de América del Norte, Central y del Sur, junto con Oceanía, quedarán fuera del área de impacto de la sombra lunar.

Sin embargo, el fenómeno atravesará zonas densamente pobladas del hemisferio oriental:

Totalidad: Recorrerá 11 países en el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo.

Recorrerá 11 países en el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo. Parcialidad: Más del 57% de la población mundial podrá observar al menos una fracción del eclipse. Ciudades como Lisboa (93%), Madrid (86%) y París (52%) tendrán una visibilidad significativa.

Eclipse solar parcial. Foto: Pixabay.

Guía de observación: los mejores lugares para ver el eclipse solar

El punto máximo del eclipse se vivirá en Luxor (Egipto), donde la estabilidad climática y su ubicación junto al Nilo lo convierten en el destino predilecto para los cazadores de eclipses.

A continuación, el detalle de los puntos clave donde el Sol quedará cubierto al 100%:



Ubicación Duración de la totalidad Hora local estimada Cádiz, España 2 min 51 seg 10:45 (CEST) Tarifa, España 4 min 39 seg 10:45 (CEST) Tánger, Marruecos 4 min 50 seg 09:44 (WEST) Orán, Argelia 5 min 06 seg 09:50 (CET) Sfax, Túnez 5 min 41 seg 10:08 (CET) Bengasi, Libia 6 min 07 seg 11:27 (EET) Sohag, Egipto 6 min 22 seg 12:58 (EEST) Luxor, Egipto 6 min 19 seg 13:02 (EEST) Yeda, Arabia Saudita 6 min 02 seg 13:22 (AST) Saná, Yemen 2 min 12 seg 13:44 (EEST)

Una trayectoria que recorrerá miles de kilómetros

El recorrido del eclipse abarcará más de 15.000 kilómetros a lo largo de la superficie terrestre. En Europa, el Sol se situará a una altura aproximada de entre 37° y 39°, mientras que en regiones como Egipto alcanzará una posición mucho más elevada, cercana al cenit, con unos 82°.

Hombre fotografiando un eclipse solar. Foto: Chat GPT

Esta ubicación permitirá disfrutar de una vista especialmente llamativa de la corona solar, que podrá apreciarse en medio de la oscuridad durante el día.