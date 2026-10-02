Científicos lanzan la campaña Alerta El Niño por riesgo de temperaturas "incompatibles con la vida humana"

Científicos internacionales y diversas personalidades de la cultura pusieron en marcha este viernes la campaña Alerta El Niño, una iniciativa global orientada a exigir a los gobiernos la adopción de medidas de prevención y adaptación de manera inmediata. La medida busca anticiparse a las consecuencias climáticas del fenómeno meteorológico El Niño, cuyos efectos podrían elevar las marcas térmicas globales a niveles sin precedentes en la historia reciente.

El movimiento nació impulsado por Yellow Dot Studios, un estudio audiovisual climático creado por el cineasta Adam McKay. A esta plataforma se sumaron investigadores, divulgadores y figuras del entretenimiento como los actores Javier Bardem, Jane Fonda y Mark Ruffalo, junto al investigador español Antonio Turiel, integrante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En declaraciones a Efe, Turiel alertó: "este El Niño nos puede catapultar a 1,8 grados e incluso hay un estudio reciente que dice que hay un 20 % de probabilidades de que lleguemos ya a los 2°".

Proyecciones del impacto térmico y los eventos meteorológicos extremos

Las proyecciones elaboradas por los especialistas señalan consecuencias directas para el hemisferio norte y el resto del planeta. En el caso de España, el incremento de la temperatura global podría generar jornadas estivales con marcas de hasta 50°C en ciudades del sur, niveles considerados por los expertos como "incompatibles con la vida humana".

El fenómeno no solo afectará los termómetros, sino que alterará severamente la seguridad alimentaria y la estabilidad atmosférica. Turiel advirtió que habrá un gran impacto a nivel global en las cosechas y adelantó que es previsible la llegada de tempestades terribles de origen Mediterráneo durante el año próximo.

Un cartel de una farmacia muestra una temperatura de 48 grados Celsius en Toulouse, el 24 de junio de 2026, mientras una ola de calor afecta a Francia. LIONEL BONAVENTURE/AFP fotos

El panorama incluye un incremento sostenido en la frecuencia de eventos climáticos extremos, como incendios forestales, olas de calor prolongadas y tormentas de gran intensidad. Frente a este escenario, los promotores de la iniciativa reclaman que la gestión del riesgo asociado a El Niño sea integrada prioritariamente en los planes de emergencia y adaptación de cada país.

Plataforma digital y presión institucional a las administraciones públicas

Para acompañar el reclamo, los organizadores activaron el portal alertaelnino.com, una plataforma que dispone de un mapa interactivo de previsiones para monitorear la evolución de El Niño en tiempo real. La web funciona además como un punto de encuentro para coordinar las respuestas ciudadanas e impulsar una campaña internacional de firmas.

El Niño: Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical Foto: NOAA

En el ámbito político, las acciones comenzarán formalmente en Europa mediante la entrega de cartas dirigidas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a las autoridades del Parlamento Europeo y a los ejecutivos regionales. El objetivo central radica en que los organismos con competencia en protección civil, salud pública, agricultura y gestión del agua modifiquen sus esquemas operativos antes de que los efectos del fenómeno se manifiesten plenamente.

Con información de EFE