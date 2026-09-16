Eclipse solar total de 2027: será el más largo hasta el año 2114 y desde dónde se podrá observar

El próximo 2 de agosto de 2027 se registrará un eclipse solar total de relevancia histórica, ya que es considerado como el fenómeno astronómico más extenso hasta el año 2114, con una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos en el norte de África.

La sombra lunar cruzará el sur de Europa y Oriente Medio, movilizando a astrónomos, fotógrafos y viajeros internacionales hacia puntos estratégicos como el sur de España y el valle del Nilo para presenciar esta alineación excepcional.

Cómo elegir el lugar para el eclipse de 2027 según los expertos

Para registrar este evento astronómico resulta imprescindible ubicarse dentro de la franja de totalidad. Un eclipse parcial del 99% no ofrece la misma experiencia ni permite apreciar la corona solar en su plenitud.

Sin embargo, no es estrictamente necesario situarse en el centro exacto del recorrido: desplazarse hacia los bordes puede reducir considerablemente el tiempo de viaje y brindar paisajes de mayor valor visual, accesos más sencillos por carretera y mejores perspectivas climáticas.

Resulta clave evaluar la altitud del sol sobre el horizonte. Mientras en las cercanías del estrecho de Gibraltar el sol eclipsado se ubicará a unos 38°, en territorio egipcio alcanzará los 82°, quedando situado casi en posición vertical.

Esa elevación tan pronunciada impondrá serias exigencias técnicas a los equipos de fotografía astronómica. Los fotógrafos deberán asegurar la estabilidad de los cabezales de sus trípodes para sostener teleobjetivos en ángulos muy empinados, además de proteger las cámaras frente a temperaturas superiores a los 40 °C.

Por otro lado, se recomienda mantener las baterías de repuesto refrigeradas y vigilar los sistemas de alerta por sobrecalentamiento durante las grabaciones de video resultarán medidas fundamentales durante la jornada.

Hombre en medio de una montaña tomando una fotografía con una cámara profesional. Foto: Canva.

Alternativas de observación desde España hasta el norte de África

Para quienes viajen desde Europa, el sur de España es la alternativa logística más accesible. Aunque la totalidad dura menos que en África, el sol más bajo facilita encuadres con playas, montañas y horizontes urbanos según los especialistas.

Cádiz ofrecerá 2 minutos y 56 segundos de cobertura total sobre el Atlántico, mientras que Tarifa alcanzará los 4 minutos y 40 segundos frente al estrecho de Gibraltar.

En Marruecos, Tánger tendrá 4 minutos y 50 segundos de sombra total, y localidades del interior como Tetuán y Chefchaouen permitirán observar el fenómeno junto al entorno de las montañas del Rif.

Orán, en Argelia, registrará 5 minutos y 9 segundos de cobertura, y sirve como punto de partida hacia M'Sila, donde el fenómeno durará 5 minutos y 22 segundos con alta probabilidad de cielos despejados.

Velero egipcio navegando por el río Nilo, en el tramo entre Luxor y Asuán. Foto: Canva.

Sin embargo, Egipto será el punto neurálgico del evento. Cerca de Luxor, en el valle del Nilo, se alcanzará la duración máxima: 6 minutos y 22 segundos de oscuridad. La zona tiene las mejores previsiones meteorológicas de toda la franja, pero las altas temperaturas, el polvo en suspensión y la enorme afluencia de público impondrán condicionantes logísticos importantes.

La elevada posición del sol en el cielo egipcio dificultará encuadrar de forma simultánea los célebres templos antiguos y la corona solar en una misma toma con teleobjetivo. Los especialistas recomiendan realizar exploraciones de campo previas, recurrir a lentes gran angular o emplear cámaras de 360 grados montadas sobre trípodes estables.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.