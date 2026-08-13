El cielo de Uruguay se oscurecerá por ocho minutos con un eclipse solar: ¿cuándo ocurrirá?

El año 2027 le traerá a Uruguay uno de los fenómenos astronómicos más singulares de la historia reciente, puesto que en febrero de ese año se podrá observar un eclipse solar anular.

Durante este evento celestial, la Luna se alineará con el Sol pero, al encontrarse en su apogeo —el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra—, su tamaño visual no alcanza a cubrir la totalidad del disco solar, dejando un borde resplandeciente que rodea la silueta oscura del satélite.

La fecha exacta para ver el eclipse desde Uruguay será el 6 de febrero de 2027.

El eclipse que será visto desde Uruguay y el Cono Sur

La llamada "franja de anularidad", un corredor de aproximadamente 130 kilómetros de ancho donde el fenómeno se aprecia en su plenitud, comenzará en el Océano Pacífico para luego tocar tierra en Sudamérica, pasando por Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Posteriormente, el rastro del anillo de fuego se desplazará hacia la costa atlántica, para continuar su ruta hacia África, donde pasará por Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria.

Mientras que quienes se encuentren dentro de esta franja verán el anillo perfecto, el resto de los habitantes de la región podrán observar un eclipse parcial de gran magnitud.

La magnitud del evento será excepcional: la Luna llegará a ocultar aproximadamente el 92,8% del diámetro solar, según consignó el astrónomo Claudio Martínez en diálogo con Infobae.

Franja de anularidad del eclipse solar anular que ocurrirá el 6 de febrero de 2027. Foto: NASA.

Un eclipse solar anular con una duración inusual

A diferencia de otros eclipses de este tipo que suelen ser breves, el de 2027 tendrá una fase anular que se extenderá hasta los 7 minutos y 51 segundos, una duración inusual que duplica el promedio de estos fenómenos y brindará una oportunidad única para la observación científica y fotográfica en la franja de anularidad.

Precauciones para observar el eclipse

Dada la naturaleza del "anillo de fuego", la protección ocular es el factor más crítico para quienes deseen seguir el evento. Al no haber una fase de oscuridad total, los rayos ultravioletas y el brillo intenso permanecen presentes durante todo el proceso. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la retina.

Para una observación segura, es imprescindible utilizar gafas de eclipse certificadas bajo la normativa ISO 12312-2. El uso de radiografías, lentes de sol convencionales o vidrios ahumados no ofrece la filtración necesaria. Asimismo, aquellos que utilicen telescopios, binoculares o cámaras fotográficas deben instalar filtros solares específicos en la parte frontal de sus dispositivos para evitar quemaduras en los sensores y, lo más importante, en la vista del observador.

Personas observando un eclipse de manera segura. Foto: Tino Romano/Agencia EFE.

Lluvias de meteoros para ver desde Montevideo en 2026