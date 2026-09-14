Vuelve a aparecer en Costa Rica un jaguar que llevaba casi tres años sin ser visto por las cámaras trampa

La organización Las Oncas, dedicada a la conservación de jaguares en la Península de Osa, Costa Rica, confirmó la reaparición de un jaguar macho adulto que no era detectado desde hacía tres años. El animal, bautizado Encanto, fue captado nuevamente por una de las cámaras trampa de la reserva, en un hallazgo que la fundación calificó como "especial" dada la creciente escasez de la especie en la zona.

"Los jaguares son ahora increíblemente raros en esta parte de Costa Rica, con muy pocos individuos remanentes en la Península de Osa", señaló Las Oncas en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. La organización remarcó que la reciente imagen permitió confirmar que se trata del mismo animal fotografiado por primera vez en 2023, gracias a un rasgo que funciona como una huella digital para estos felinos: el patrón de manchas de su pelaje.

Cómo identifican a un mismo jaguar años después

Según explicó el medio Tico Times, la fundación Las Oncas opera alrededor de 35 cámaras trampa distribuidas entre la Península de Osa y la Cordillera de Talamanca para monitorear jaguares y otra fauna silvestre. Los dispositivos funcionan de manera ininterrumpida, documentando animales que de otro modo serían casi imposibles de observar en la densa selva tropical de la región.

De acuerdo con el mismo portal, cada jaguar puede distinguirse de otro porque el patrón de manchas de su piel, conocido como rosetas, es único en cada individuo. Los investigadores comparan las nuevas imágenes con fotografías tomadas meses o incluso años antes para determinar si se trata del mismo felino.

Ese proceso, explicó el medio, convierte una simple fotografía de cámara trampa en un registro con valor científico, más allá de una imagen curiosa de vida silvestre.

Encanto fue visto por primera vez en mayo de 2023, cuando apareció frente a una cámara en pleno día. Ya entonces se trataba de un macho grande y completamente desarrollado. "Se podía notar que era un animal poderoso solo con mirarlo", indicó Las Oncas al recordar aquel primer registro, que en su momento fue catalogado bajo el nombre provisorio de "Macho 8", utilizado para hacer seguimiento de individuos antes de asignarles un nombre definitivo.

Captura del jaguar Encanto en Costa Rica por una cámara trampa. Foto: Captura Instagram/LasOncas.

Por qué el monitoreo individual es clave para la conservación

Desde aquella primera aparición no hubo más registros del ejemplar hasta la detección más reciente, tres años después. Según Las Oncas, el animal se encuentra en perfecto estado de salud y mantiene el mismo porte imponente que llamó la atención de los investigadores en 2023.

"Esto es exactamente por lo que el monitoreo individual importa", sostuvo la organización, que documenta cada avistamiento en una base de datos propia. Ese registro permite seguir a los animales en el tiempo y el espacio, entender cómo se desplazan, cómo se comportan y cómo utilizan su hábitat, en una especie particularmente difícil de estudiar por sus hábitos esquivos.

Por motivos de seguridad, la fundación no revela las coordenadas exactas de las detecciones. Solo precisó que el nuevo registro, al igual que el de 2023, tuvo lugar en algún punto de la Península de Osa, sin especificar el sector.

Tras esta tercera aparición documentada, Las Oncas decidió convocar a su comunidad para ponerle un nombre definitivo al ejemplar, que hasta ahora era identificado bajo la denominación provisoria. "Se siente como el momento indicado para darle un nombre propio, uno que realmente refleje su presencia única y la belleza salvaje de esta región", expresó la organización, que invitó al público a sugerir alternativas en sus redes sociales.

El patrón del pelaje de cada jaguar sirve de "huella digital" para diferenciar uno de otro. Foto: Canva.

Las Oncas fue fundada en 2022 con el objetivo de realizar un monitoreo de largo plazo de los jaguares en la Península de Osa y la Cordillera de Talamanca, además de proteger su entorno natural. La organización señaló que la pérdida de espacios silvestres frente al avance de la agricultura y las zonas urbanas hizo evidente la urgencia de proteger a la especie, por lo que la creación y expansión de su reserva de conservación es hoy su principal línea de trabajo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.